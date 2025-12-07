Info Chrono
OM Actualités

Gignac aimerait prendre sa revanche avec l’OM !

Publié le - Mis à jour le
Mar 11, 2020; Harrison, New Jersey, USA; UANL Tigres forward Andre-Pierre Gignac (10) talks to referee Juan Gabriel Calderon Perez during the second half against the New York City FC at Red Bull Arena. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports/Sipa USA Photo by Icon Sport - Andre-Pierre GIGNAC - Juan Calderon PEREZ - New York (Etats Unis)

L’actualité de l’Olympique de Marseille a été marquée ce week-end par les déclarations fortes d’une figure emblématique du club. Lors d’un entretien accordé à Téléfoot, diffusé dimanche sur TF1, André-Pierre Gignac a levé le voile sur ses projets et son attachement toujours intact à l’OM.

 

Ancien attaquant du club marseillais, l’ex-international français s’est exprimé avec franchise sur son rôle futur, confirmant qu’il se verrait bien occuper un poste à responsabilités dans la direction sportive du club phocéen.

 

Gignac ne se voit pas entraîneur mais rêve d’un rôle décisionnel à l’OM

 

Lors de cette interview, André-Pierre Gignac a écarté la piste d’une carrière sur le banc de touche, mais n’a pas caché son ambition d’influencer la construction d’un projet sportif à long terme du côté du Vélodrome.

 

 

“Disons qu’entraîneur non mais pouvoir construire une équipe où je peux avoir un pouvoir de décisions, ça oui. Si vraiment, je suis compétant, le « must » du « must », c’est de faire de cette équipe championne, ce que je n’ai pas réussi en tant que joueur. Ce serait une belle revanche,” a confié l’ancien buteur marseillais dans l’émission Téléfoot sur TF1.

 

Faire de cette équipe championne, ce que je n’ai pas réussi en tant que joueur. Ce serait une belle revanche — Gignac

 

Ces propos confirment le lien toujours puissant entre Gignac et l’Olympique de Marseille, un club qu’il n’a jamais cessé de suivre depuis son départ.


Passé par l’OM entre 2010 et 2015, André-Pierre Gignac reste une figure très respectée par les supporters. Meilleur buteur du club sur cette période, il a marqué de son empreinte plusieurs saisons tout en assumant un rôle de leader dans le vestiaire.

Ces déclarations interviennent dans un contexte où l’actualité OM suscite de nombreuses interrogations sur l’avenir du projet sportif marseillais. Sans annoncer un retour imminent, Gignac a surtout tenu à préciser sa vision : celle d’un rôle structurant, loin du terrain mais proche de la stratégie.

Pour l’instant, aucune discussion officielle n’a été annoncée entre l’ancien joueur et la direction actuelle de l’OM. Il s’agit avant tout d’une projection personnelle, exprimée publiquement, qui alimente les débats chez les supporters marseillais.

 

