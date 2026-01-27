Gomes, Maupay, Bakola… Les tableaux mercato OM de ce mardi 27 janvier 2026 !

Le mercato d’hiver est déjà agité du côté de l’OM, Maupay est arrivé à Séville ! Bakola annoncé vers Strasbourg, Gomes en PL ? Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2026.
Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce mardi, cela accélère du côté des départs avec Maupay, Gomes et Bakola…
ARRIVEES
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Quinten Timber
|Feyenoord
|4.5M€
|Ethan Nwaneri
|Arsenal
|Prêt payant sans OA
|Ziyad Baha
|libre
|–
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Himad Abdelli
|Angers
|2 – 4M€
|Da Cunha
|Cômes
|15M€
|Carascal
|Flamengo
|15M€
|Hadj Moussa
|Feyenoord
|22M€
|Souffian El Karouani
|FC Utrecht
|15M€
DÉPARTS
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Pol Lirola
|Hellas Véronne
|Libre
|Ruben Blanco
|–
|Libre
|Robinio Vaz
|LAS Roma
|20 + 5M€
|Luiz Felipe Ramos
|Rayo
|Libre
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Neal Maupay
|Fc Séville
|Prêt
|Ulisses Garcia
|Hellas, Suisse, Bundesliga…
|Prêt avec OA
|Darryl Bakola
|Strasbourg
|15M€
|PE Hojbjerg
|PJuventus
|4M€
|Angel Gomes
|Angleterre
|5M€
|François-Régis Mughe
|AEL Limassol
|1M€
