OM : Deux des plus gros dribbleurs de Ligue 1 sont marseillais !

Le graphique des dribbles tentés et réussis en 90 minutes met clairement en avant deux joueurs de l’OM. Mason Greenwood et Paixão, véritables références dans le un-contre-un offensif.

Positionné tout en haut aux côtés du parisien Khvicha Kvaratskhelia, Mason Greenwood se distingue par un volume très élevé de dribbles tentés, couplé à une grande réussite. Ce placement traduit un joueur qui prend des risques, qui provoque sans cesse et qui parvient régulièrement à éliminer son adversaire direct. Greenwood appartient à cette catégorie rare de joueurs capables de faire basculer un match par une action individuelle, simplement en cassant une ligne balle au pied.

🔥 Les meilleurs dribbleurs de L1 🇬🇪 Kvara au sommet avec plus de 4 dribbles réussis par 90 minutes Très gros pourcentage de réussite pour 🇪🇸🇧🇪 Fernandez-Pardo : 3.77 réussis sur 5.37 tentés, ça fait un beau 70% 🎯 🇧🇷 Paixao réussit 3.2 dribbles par 90min, comme à Feyenoord pic.twitter.com/XrzpABrB23 — Data’Scout (@DataScout_) December 22, 2025

Son activité dans le dribble n’est pas anodine. Plus un joueur tente, plus il oblige les défenses à s’adapter, à reculer ou à se recentrer. Le graphique confirme ainsi son rôle central dans l’animation offensive ; Greenwood est un point de fixation permanent, capable de créer des décalages pour lui-même comme pour ses partenaires.

Paixão confirme ses standards de Feyenoord

De son côté, Paixão affiche des chiffres tout aussi parlants. Le Brésilien réussit 3,2 dribbles par 90 minutes, soit exactement le même rendement qu’à Feyenoord. Son positionnement sur le graphique montre un excellent équilibre entre tentatives et efficacité, preuve d’une régularité précieuse.

Associés sur les ailes, Greenwood et Paixão offrent à l’OM deux profils complémentaires, capables d’étirer les blocs adverses et de créer un danger constant.