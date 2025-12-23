Fabrizio Romano confirme ! Liverpool privé de cette Enorme recrue face à l’OM !

À quelques semaines de l’affiche de Ligue des Champions face à l’OM, Liverpool pdevra faire avec une absence de poids en attaque, après une blessure grave survenue ce weekend.

L’OM attend avec impatience le choc européen contre Liverpool, le 21 janvier prochain au Vélodrome. Mais du côté des Reds, une mauvaise nouvelle est récemment tombée. L’attaquant suédois Alexsander Isak, l’un des cadres offensifs des Reds, pourrait manquer cette confrontation importante.

La blessure, survenue lors du match de Premier League contre Tottenham, où il avait pourtant marqué avant de devoir sortir sur blessure, serait une fracture à la jambe, assez sérieuse pour le tenir éloigné des terrains « plusieurs mois ». Cette absence n’impacte pas seulement le championnat anglais, mais pourrait aussi priver Liverpool de son attaquant de référence pour le choc européen contre l’OM.

🚨 Liverpool confirm Alexander Isak is set to be out for several months after he underwent surgery today. Isak suffered a fracture and underwent surgery on Monday on an ankle injury that included a fibula fracture. pic.twitter.com/Y7lNli0N06 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025



Fabrizio Romano a confirmé la nouvelle : “Liverpool confirme qu’Alexander Isak sera absent pendant plusieurs mois après avoir subi une intervention chirurgicale aujourd’hui. Isak a subi une fracture et a été opéré lundi d’une blessure à la cheville, notamment d’une fracture du péroné.”

Une absence importante !

Arrivé l’été dernier pour un montant record d’environ 145 millions d’euros, Isak n’a pas encore totalement justifié son immense valeur sur le terrain, avec seulement 3 buts en 16 matchs toutes compétitions confondues. Toutefois, ses qualités techniques et sa présence devant le but font de lui un élément clé du plan offensif des Reds.

L’indisponibilité d’Alexsander Isak contre l’OM pourrait changer la configuration offensive de Liverpool. Privé de son buteur recruté à prix record, l’entraîneur Arne Slot devra réorganiser son attaque pour un rendez-vous européen primordial.

Pour l’OM, cette situation pourrait être perçue comme un signe favorable avant d’affronter les Reds, même si Liverpool reste une équipe redoutable sur le papier. Reste à savoir si l’absence d’un tel cadre perturbateur aura un impact réel sur la physionomie du match et sur la capacité offensive des visiteurs lors de ce grand rendez-vous de Champions.