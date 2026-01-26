Greenwood, Maupay… Les tableaux mercato OM de ce dimanche 25 janvier 2026 !

Le mercato d’hiver est déjà bien agité du côté de l’OM, Maupay est très proche d’un prêt au FC Séville ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2026.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce lundi, c’est quasiment fait pour Maupay, Longoria parle de l’avenir de Greenwood !

ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Quinten Timber Feyenoord 4.5M€ Ethan Nwaneri Arsenal Prêt payant sans OA Ziyad Baha libre –

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Himad Abdelli Angers 2 – 4M€ Da Cunha Cômes 15M€ Carascal Flamengo 15M€ Hadj Moussa Feyenoord 22M€ Souffian El Karouani FC Utrecht 15M€

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Pol Lirola Hellas Véronne Libre Ruben Blanco – Libre Robinio Vaz LAS Roma 20 + 5M€ Luiz Felipe Ramos Rayo Libre