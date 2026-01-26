Info Chrono
Greenwood, Maupay… Les tableaux mercato OM de ce dimanche 25 janvier 2026 !
OM Actualités

Greenwood, Maupay… Les tableaux mercato OM de ce dimanche 25 janvier 2026 !

Publié le - Mis à jour le

Le mercato d’hiver est déjà bien agité du côté de l’OM, Maupay est très proche d’un prêt au FC Séville ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2026. 

 

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce lundi, c’est quasiment fait pour Maupay, Longoria parle de l’avenir de Greenwood !

 

A lire : Mercato OM : Qui est Ziyad Baha, la pépite marocaine recrutée par l’OM ?

 

ARRIVEES

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert
Quinten Timber Feyenoord 4.5M€
Ethan Nwaneri Arsenal Prêt payant sans OA
Ziyad Baha libre

 

 

 

 

Infos – Rumeurs
Nom Club Montant 
Estimé		 Faisabilité
Himad Abdelli Angers 2 – 4M€
Da Cunha Cômes 15M€
Carascal Flamengo 15M€
Hadj Moussa Feyenoord 22M€
Souffian El Karouani FC Utrecht 15M€

 

DÉPARTS

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert
Pol Lirola Hellas Véronne Libre
Ruben Blanco Libre
Robinio Vaz LAS Roma 20 + 5M€
Luiz Felipe Ramos Rayo Libre

 

 


Infos – Rumeurs
Nom Club Montant 
Estimé		 Faisabilité
Neal Maupay Fc Séville Prêt
Ulisses Garcia Hellas, Suisse, Bundesliga… Prêt avec OA
PE Hojbjerg PJuventus 4M€
Angel Gomes Angleterre 5M€
Darryl Bakola Leverkusen 15M€
François-Régis Mughe AEL Limassol 1M€

 

