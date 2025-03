Mercato OM : Déjà des interrogations Greenwood (et son avenir !)

Malgré ses statistiques impressionnantes avec l’OM cette saison (16 buts en 28 matchs), Mason Greenwood traverse une période difficile. Mis sur le banc par Roberto De Zerbi face au PSG, l’attaquant anglais est au cœur des critiques concernant son manque de rigueur physique. Plusieurs consultants s’inquiètent d’une situation qui pourrait devenir problématique pour l’Olympique de Marseille.

Greenwood écarté contre le PSG : un signal fort de De Zerbi

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille cette saison, Mason Greenwood a débuté une nouvelle fois sur le banc face au Paris Saint-Germain. Roberto De Zerbi a expliqué ce choix par un manque de condition physique, et non par un problème d’attitude. Pour la deuxième fois consécutive en championnat, l’attaquant anglais n’a pas été titularisé et n’est entré en jeu qu’à une demi-heure de la fin de la rencontre. Interrogé par DAZN, l’entraîneur marseillais a expliqué son choix : « Pour moi, il n’est pas dans une assez bonne condition physique pour jouer. Mason est un joueur crucial pour nous, mais, si je ne fais pas d’erreur, au début de la saison, Dembélé n’était pas dans le 11 de départ pendant quatre ou cinq matchs. On a besoin de Mason aussi, mais il doit être dans une bonne condition physique. C’est très important d’être en forme pour jouer un bon football à cette période de la saison, » a ainsi expliqué le coach italien au terme du Classico PSG OM.

Une décision forte qui n’a pas manqué de faire réagir les observateurs du football français.

Des critiques sur son manque de sérieux

Ludovic Obraniak, consultant pour La Chaîne L’Équipe, a souligné un vrai problème de professionnalisme du joueur anglais :

« Greenwood a largement le temps de travailler, car il n’a qu’un match par semaine et il n’est pas international. […] Il se laisse aller parce qu’il a du talent. Cela explique pourquoi il n’a pas réussi à Manchester United, et pas seulement pour des raisons extra-sportives. »

L’ancien international polonais considère ce manque de rigueur comme un point inquiétant pour l’OM, surtout dans une saison où chaque détail compte pour atteindre les objectifs du club.

De son côté, l’agent de joueur Jennifer Mendelewitsc évoque le parcours de joueur anglais à Manchester United où ce dernier était selon elle déjà inconstant dans ses performances : « J’ose espérer que l’OM savait qui il achetait. A United, les gens savent que c’est un joueurs capable de faire des choses exceptionnelles, mais qu’on ne peu pas compter sur lui pour faire une saison pleine. (…) De Zerbi lui demande des choses qu’il n’a pas envie de donner. Je ne crois pas que cette histoire va durer et c’est normal, »explique -t-elle sur les ondes de RMC Sport.

Déjà un problème pour l’OM selon Walid Acherchour

Walid Acherchour, sur RMC Sport, a lui aussi mis en avant le problème grandissant autour de Greenwood :

« Est-ce qu’il peut devenir un problème pour l’OM ? Pour moi, il l’est déjà. À partir du moment où De Zerbi a été obligé de le mettre sur le banc contre Lens et contre Paris, c’est que c’est déjà un problème. »

Un rendez-vous crucial contre Reims

Avec dix jours pour se remettre à niveau avant le match face au Stade de Reims, Mason Greenwood est sous pression. Roberto De Zerbi attend une réaction forte de son attaquant. En cas de nouvelle mise à l’écart, Greenwood pourrait perdre son statut de titulaire indiscutable à l’OM.