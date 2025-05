Greenwood répond sur son avenir, un forfait et une incertitude face à Rennes et un talent de 17 ans pisté… Les 3 infos OM du jour !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi : Greenwood répond sur son avenir, un forfait et une incertitude face à Rennes et un talent de 17 ans pisté par le club.

Mercato OM : La réponse cash de Greenwood sur son avenir !

L’attaquant anglais Mason Greenwood a exprimé son envie de continuer l’aventure avec l’Olympique de Marseille la saison prochaine. En conférence de presse ce vendredi, avant le dernier match de la saison face à Rennes au Vélodrome, l’ailier droit a évoqué son avenir et son ambition de jouer la Ligue des Champions sous le maillot phocéen. “Quel avenir ? J’espère être ici l’an prochain pour jouer la Ligue des Champions, ça sera quelque chose d’un autre niveau encore”, a déclaré le joueur de 23 ans. Un avenir incertain malgré une saison réussie 🎙️ “J’espère être ici l’an prochain pour jouer la Ligue des Champions”#Greenwood : “Quel avenir ? J’espère être ici l’an prochain pour jouer la Ligue des Champions, ça sera quelque chose d’un autre niveau encore”. #confOM #OMSRFC pic.twitter.com/mXlJS1dh2K — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 16, 2025 Arrivé l’été dernier, Greenwood s’est rapidement imposé comme un atout offensif majeur pour l’équipe de Roberto De Zerbi. Auteur de plusieurs buts décisifs, il a contribué à la bonne saison de l’OM, qui peut encore espérer décrocher une place en Ligue des Champions en cas de victoire contre Rennes. Cependant, l’avenir de l’attaquant reste incertain. Malgré sa volonté affichée de rester à Marseille, le club phocéen pourrait être confronté à des offres importantes pour le joueur, dont les performances ont attiré l’attention de clubs étrangers. Cependant sa décision finale semble liée à cette qualification en Ligue des Champions obtenue la semaine dernière, une compétition que Greenwood semble ardemment désirer disputer sous les couleurs marseillaises.

OM : Un forfait et une grosse incertitude face à Rennes !

L’Olympique de Marseille doit faire face à de nouveaux coups durs à la veille de son match contre Rennes, prévu ce samedi. Geoffrey Kondogbia, victime d’une lésion au quadriceps gauche, est officiellement forfait pour plusieurs semaines. Le milieu de terrain devra observer une période de repos afin de se rétablir, laissant un vide important dans l’entrejeu marseillais.

De son côté, Valentin Rongier est également incertain. Touché à l’adducteur, le capitaine olympien est actuellement en soins. Son absence pourrait également peser lourd, surtout après avoir disputé l’intégralité du match contre Le Havre en dépit de sa blessure.

En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM, a exprimé son incompréhension : “Valentin Rongier est forfait, Nadir pour le remplacer face à Rennes ? Rongier a joué tout le match au Havre avec un problème à l’adducteur, c’est vraiment incroyable. Demain je mettrai le meilleur onze possible”.

Kondogbia forfait, Rongier incertain !

🎙️ Rongier forfait face à Rennes #DeZerbi : “Valentin Rongier est forfait, Nadir pour le remplacer face à Rennes? Rongier a joué tout le match au Havre avec un problème à l’adducteur, c’est vraiment incroyable. Demain je mettrai le meilleur onze possible” #confOM #OMSRFC pic.twitter.com/PcHhU1DBZA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 16, 2025

L’absence probable de Rongier et le forfait confirmé de Kondogbia obligeront De Zerbi à revoir ses plans pour composer son onze de départ contre une équipe rennaise qui semble peu mobilisé en cette fin de saison. Nadir pourrait ainsi être une option pour pallier ces absences, mais le technicien italien reste prudent quant à ses choix. Bennacer pourrait être aligné aux côtés d’Hojbjerg.

Mercato OM : Un talent de 17 ans dans le viseur ?

L’OM continue de multiplier les pistes afin de renforcer son effectif en vue de la Ligue des Champions l’année prochaine. Et si le club mise sur des opportunités dans la fleur de l’âge ou des joueurs expérimenté, Longoria et Benatia pourraient tenter le pari de la jeunesse en recrutant Petros Kolokotronis, une pépite grecque.

L’OM prépare son mercato d’été qui s’annonce dors et déjà mouvementé ! Avec plusieurs postes à pourvoir et d’autres à consolider, le club phocéen devrait être une fois de plus très actif sur le marché des transferts. Plusieurs noms ont même déjà été évoqués du côté de la Canebière, le dossier le plus chaud étant celui menant à Aymeric Laporte, le défenseur espagnol de 29 ans. Un joueur qui a connu le haut niveau avec Manchester City, et qui pourra apporter son expérience.

Mais si l’OM compte miser sur des joueurs confirmés pour construire son effectif, le club devrait également tenter certains paris durant cette période de transfert. Récemment, c’est le journal La Gazzetta qui a dévoilé que le club marseillais aurait jeté son dévolu sur le jeune Petros Kolokotronis, un milieu de 17 ans seulement. Soucieux d’assurer son avenir et ayant dans l’optique de faire des plus valus importantes sur certains joueurs dans le futur, le recrutement du joueur pourrait parfaitement illustrer cette tactique.

Un transfert à moindre coût

Le joueur a pour l’instant disputé seulement cinq petits matchs en deuxième division grecque ! Pas de quoi se faire une idée sur le talent de Petros Kolokotronis, même si l’on suppose que le travail de scouting mis en place par l’OM est de qualité. Avec une valeur marchande estimé à environ 100 000 euros, le recrutement du milieu ne devrait donc pas être un risque financier pour le club.

On le sait également, avec la présence de De Zerbi à l’OM, le développement de jeunes joueurs est devenu une priorité. Réputé pour faire progresser les footballeurs juvéniles, le coach italien pourrait apporter ses enseignements au Grecque. Toutefois, il faudra également faire face à la concurrence pour s’arracher ses services. En effet, le PAOK, l’Olympiakos et l’Aris Salonique ont également des yeux sur le joueur.