Grégory Schneider fracasse encore l’OM sur le thème Inter – PSG !

Alors que le PSG s’apprête à jouer sa finale de Ligue des Champions face à l’Inter, de nombreux débats sur la potentielle victoire parisienne refont surface. De quoi susciter plusieurs réactions, comme ce tweet du journaliste Grégory Schneider qui en remet une couche sur les accusations de corruption envers le sacre de 93 des Marseillais.

Cela risque de ne pas passer auprès des supporters de l’OM ! Le PSG va disputer samedi soir sa deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire face à l’Inter Milan. De quoi potentiellement marquer l’histoire du football français en permettant aux Parisiens de devenir le deuxième club français à remporter la coupe aux grandes oreilles. Un match très attendu qui donne déjà lieu à des comparaisons avec son rival, l’OM.

En devenant le premier et seul, à ce jour, club à remporter la Ligue des Champions, l’OM restera à jamais les premiers dans l’histoire. De quoi créer beaucoup de débats et de polémique qui perdure encore à ce jour, autour d’une potentielle affaire de corruption de l’équipe présidé par Benard Tapie afin de gagner des matchs. Et alors que le PSG peut égaler Marseille, de nombreuses personnes en profite afin de venir ressasser cet événement.

Le PSG plus beau champion que l’OM ? Oui pour Schneider !

Bien sûr, pour la bonne raison que le #PSG, lui, n’a pas rincé certains joueurs adverses pour gagner les matchs #PSGINT #PSGInter #OM https://t.co/xZUkBvTNZ8 — Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) May 27, 2025

C’est le cas du journaliste Grégory Schneider, habitué des sorties médiatiques houleuses envers les olympiens, qui est venu en remettre une couche sur X. Le journaliste de Libération a réagit à un poste de l’Équipe du soir, demandant si le potentiel sacre des Parisiens représenterait un moment plus fort que la victoire de l’OM en 1993. « Bien sûr, pour la bonne raison que le PSG, lui, n’a pas rincé certains joueurs adverses pour gagner les matchs ». Une réponse directe et accusatoire qui n’est pas passée auprès des supporters.

Souvent critiqué pour ses prises de positions jugées “anti-OM”, le journaliste a dû faire face à la colère de certains internautes. « @OM_Officiel, il y a un procès à lancer là je crois », a réagit un supporter, suivi par de nombreuses autres personnes incitant le club à prendre des démarches envers le journaliste. De quoi également lancer le match de samedi, entre supporters parisiens et marseillais.