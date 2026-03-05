Gros coup dur pour Toulouse avant TFC – OM de ce samedi !

Buteur mais touché aux ischio-jambiers mercredi en Coupe de France face à Marseille, le défenseur de Toulouse Charlie Cresswell n’a pas terminé la rencontre. Son entraîneur Carles Martinez Novell estime déjà sa présence très compromise pour le match de Ligue 1 entre le TFC et l’Olympique de Marseille samedi.

Charlie Cresswell touché aux ischio-jambiers

La qualification du TFC pour les demi-finales de la Coupe de France mercredi soir s’est accompagnée d’une mauvaise nouvelle. Lors du quart de finale disputé au stade Vélodrome face à l’OM, Toulouse s’est imposé aux tirs au but après un match nul 2-2.

Auteur du deuxième but toulousain à la 60e minute sur corner, Charlie Cresswell a ensuite dû quitter ses partenaires quelques minutes plus tard. Le défenseur central anglais, visiblement touché aux ischio-jambiers, est sorti à la 65e minute et n’a pas pu terminer la rencontre.

Après le match, l’entraîneur toulousain Carles Martinez Novell a confirmé l’inquiétude autour de son joueur. « Il a senti une certaine chose à l’ischio donc je pense que ça va être difficile pour samedi, parce que c’est seulement dans deux jours, en référence au prochain match de Championnat contre l’OM. J’espère qu’il sera absent le moins longtemps possible. »

Un élément clé du TFC absent face à l’OM ?

Si l’absence de Charlie Cresswell se confirme, ce serait un coup dur pour Toulouse avant la réception de l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Le défenseur de 21 ans est en effet l’un des piliers de la défense toulousaine cette saison. Selon les statistiques de Ligue 1, Cresswell est l’un des rares joueurs de champ du championnat à avoir disputé l’intégralité des minutes depuis le début de la saison. Seul Jordan Lefort à Angers affiche un temps de jeu comparable parmi les joueurs de champ.

La possible indisponibilité du défenseur anglais pourrait donc obliger Carles Martinez Novell à remanier sa charnière centrale pour affronter l’OM, seulement trois jours après cette rencontre intense de Coupe de France.