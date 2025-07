Grosse offre à venir pour Greenwood ? C’est réglé pour Paixao et les options de Moumbagna… Les 3 infos mercato OM de ce lundi !

Retrouvez ci-dessous les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité du mercato de l’OM ce lundi 28 juillet 2025.

Déjà décisif en préparation, Mason Greenwood confirme qu’il sera l’un des hommes forts de l’Olympique de Marseille cette saison. Buteur contre Gérone, l’international anglais de 23 ans a impressionné par sa justesse technique et son efficacité offensive. Le joueur attise les convoitises en Arabie Saoudite !

Un début d’été prometteur qui n’a pas échappé à Roberto De Zerbi. En conférence de presse, le technicien italien a souligné l’implication et la régularité de son ailier depuis la reprise, confirmant qu’il comptait sur lui comme sur une pièce maîtresse de son projet de jeu.

Mais alors que Greenwood semble s’épanouir sous les couleurs marseillaises, son nom circule désormais en Arabie Saoudite. Plusieurs médias locaux évoquent un intérêt concret d’Al Nassr, en quête d’un remplaçant à Otavio, dont le départ semble imminent. Le journaliste saoudien BryanNassr affirme que Greenwood est en tête de liste du club de Riyad et qu’il représente une priorité absolue sur le marché. Pour l’heure, aucune offre officielle n’a filtré, mais la piste est bien réelle.

🚨Mason Greenwood is the first choice for the right wing position for Al-Nasser. #MUFC [@ByanNassr via @aalli_4]

