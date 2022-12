Grosse surprise dans le mercato ?, un départ bientôt officialisé et la compo probable… Les 3 Infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : un possible départ pour Guendouzi, la bouillante piste Touré à l’AJA et la compo probable pour le match de ce soir…

Mercato OM : Un coup de tonnerre inattendu dès cet hiver ???

Le mercato hivernal est un marché compliqué souvent difficile à manier. Est-ce que l’Olympique de Marseille bougera dans les semaines qui viennent ? Cela se pourrait bien…

En plus du départ en prêt (avec option d’achat en cas de maintien) de Luis Suarez à Almeria, celui à venir d’Isaak Touré à Auxerre et le dossier Gerson toujours chaud, une (mauvaise) surprise pourrait intervenir.

L’Équipe explique en effet que l’OM n’est pas à l’abri d’une offre inattendue pour l’un de ses joueurs. Mattéo Guendouzi a le profil pour recevoir cette offre. Un départ pour le vice-champion du monde était évoqué pour l’été prochain au club mais il aurait déjà des propositions concrètes dès aujourd’hui. Un point devrait être fait avec ses dirigeants très rapidement…

Si départ de Guendouzi il devait y avoir, il serait sans doute assez mal vécu par des supporters s’étant attaché au valeureux milieu de terrain. Cet été, Pablo Longoria avait expliqué avoir déjà repoussé des offres pour son international français.

« Pour Mattéo Guendouzi, il y a eu une offre d’un club italien mais on a tenu ! » Longoria le 2 septembre

« Ce serait malhonnête de dévoiler des conversations entre les clubs. C’est la règle numéro un du mercato, les clubs malhonnêtes filtrent les informations… (pensif) Oui, on a eu des offres de la Premier League pour Gerson. Je ne parlerais ni du montant ni des clubs concernés. On en a aussi eu une d’un club espagnol. Pour Mattéo Guendouzi, il y a eu une offre d’un club italien mais on a tenu ! Leurs agents, les clubs, étaient tous au courant des différentes opérations. Parce que c’est comme ça que l’on fonctionne et spécialement vous connaissez la situation avec Gerson, c’est un peu son père qui s’occupe de sa gestion. Sur les chiffres du prêt de Milik, c’est une offre conforme au marché. Pendant un moment, on voulait en faire un mouvement permanent, on a eu des propositions qui n’étaient pas favorables pour le club notamment venus de l’Espagne. On a décidé que c’était mieux de prêter le joueur pour avoir la valeur de marché du joueur pour le futur. Dans le monde actuel, pour un attaquant qui n’a disputé que 41% du temps de jeu en Ligue 1, avoir 750 000€ plus des bonus pour un prêt, je considère que c’est un bon prix de marché. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (02/09/2022)

Mercato OM : Après Suarez, un deuxième départ en passe d’être officialisé !

Luis Suarez a déjà rejoint Almeria en Liga où il devrait rester si le club se maintient dans l’élite. Gerson pourrait partir et est dans tous les cas en instance de départ comme l’a confirmé Igor Tudor hier en conférence de presse. Un troisième départ à l’Olympique de Marseille se précise également…

En effet Isaak Touré devrait rejoindre l’AJ Auxerre la semaine prochaine comme l’expliquait encore L’Équipe ce matin.

Hier soir en marge de la rencontre entre l’AJA et l’AS Monaco, Christophe Pélissier, l’actuel entraîneur bourguignon, confirmait que le colosse olympien faisait partie des pistes du club. S’il ne pouvait complètement officialiser le mouvement avant l’ouverture du mercato, le deal semblait plus que bien parti…

Isaak Touré ? Je ne crois pas que ce soit encore officiel. Mais c’est un profil que l’on regarde depuis un moment oui. Le mercato n’est pas encore ouvert. Un peu de patience (sourire), le 1er janvier… » Christophe Pélissier – Source : Prime Vidéo



En attendant Tudor a bien intégré le défenseur central dans le groupe appelé pour jouer face au TFC ce soir.

À LIRE AUSSI : Le groupe de Tudor contre Toulouse

OM: Les probables titulaires face à Toulouse!

L’Olympique de Marseille affronte Toulouse ce jeudi dans le cadre de la 16e journée de L1 Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après cette trêve internationale liée à la Coupe du Monde, c’est le retour en grande pompe de la Ligue 1 ! L’OM reçoit ce jeudi le Toulouse FC au Vélodrome pour la 16e journée de championnat ! Pau Lopez devrait être sans surprise dans les buts. Igor Tudor a donné quelques indices sur son onze en conférence de presse : Bailly sera sur le banc. Le trio défenseur devrait donc être constitué de Mbemba, Gigot et Balerdi. A moins que Sead Kolasinac soit titularisé à la gauche de la défense avec Balerdi dans l’axe.

Aux postes de latéraux, Clauss et Tavares devraient être alignés. Rongier pourrait être accompagné de Veretout au milieu. L’international français est de retour de la Coupe du Monde et a été annoncé disponible par l’entraîneur croate devant la presse. En revanche, Guendouzi ne pourra pas évoluer plus haut sur le terrain à cause d’un coup reçu. Il ne devrait même pas être dans le groupe. Payet a en revanche était annoncé comme titulaire par le coach ! Ünder pourrait l’accompagner pour le duo derrière Alexis Sanchez, seul en pointe.

Lopez

Mbemba Gigot Balerdi (ou Kolasinac)

Clauss Rongier Veretout Tavares

Ünder Payet

Sanchez