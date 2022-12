Mercato OM : Le président de Flamengo veut trouver un moyen pour Gerson !

L’Olympique de Marseille veut vendre Gerson. Le joueur souhaite rejoindre Flamengo mais les négociations tardent… Le vice-président du club brésilien s’est exprimé dans un entretien à UOL.

Le vice-président de Flamengo, Marcos Braz, doit absolument trouver un moyen afin de faire venir Gerson qui souhaite y signer. L’Olympique de Marseille n’est pas disposé à baisser ses prétentions financières et donc de faciliter le départ du Brésilien vers son ancien club. Marcos Braz a expliqué à UOL que les négociations prenaient beaucoup de temps avec l’OM et qu’il désirait trouver rapidement une solution pour officialiser le retour de Gerson !

Flamengo respecte beaucoup l’Olympique de Marseille — Braz

A LIRE AUSSI : Ex OM : Rami se fait sèchement reprendre après sa décla sur Martinez !

« Nous avons une situation très difficile autour de Gerson. Il y a le désir du joueur, du manager et de Flamengo. Mais il faut trouver un moyen de fermer cette négociation. Flamengo respecte beaucoup l’Olympique de Marseille, qui était notre partenaire lorsque nous avons vendu le joueur. Gardons notre calme et voyons si nous pouvons structurer ce contrat. » Marcos Braz – Source : UOL (26/12/22)

Il y a une cassure avec Tudor, et la cassure c’est difficile de la ressouder — De Bono

« Gerson, je pense que c’est un joueur qui a d’énormes qualités. Mais il y a une cassure avec Tudor, et la cassure c’est difficile à un moment de la ressouder. Il sait très bien que s’il revient, il sera pas dans les petits papiers du coach. Imagine que Tudor aujourd’hui il va dire à tout le monde « je me suis trompé sur Gerson » ça m’étonnerait. Est-ce que le joueur va accepter toute ces conditions ? Quand tu as une grosse embrouille entre un entraîneur et un jouer, c’est très compliqué. Tu peux revenir, parce que je pense pas aussi que Gerson ait un mental d’acier. Pour revenir très fort, pour t’imposer, si même il ne te met pas à ton poste, c’est un peu plus compliqué pour lui. Parce qu’il a un jeu assez atypique, c’est pas du tout dans le registre que Tudor recherche. On pense que ça pourrait faire l’affaire. Mais est-ce que Tudor a la même vision que nous ? Non, il n’a pas la même vision. En plus, d’être parti au Brésil, dans sa tête, il était là-bas, il était plus à Marseille. Là aujourd’hui il va revenir avec un temps de retard ? C’est compliqué. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 28/11/2022