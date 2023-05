Guendouzi toujours plus proche d’Aston Villa? Dembélé pisté par Longoria? L’OM, 3e option de Kamada? Les 3 infos de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Guendouzi toujours plus proche d’Aston Villa? Dembélé pisté par Longoria? L’OM, 3e option de Kamada?

Mercato OM : Une arrivée à 100M€ à Arsenal pourrait impacter Guendouzi !

Le transfert de Declan Rice vers Arsenal se précise ces derniers jours ! Comme l’explique Mirror en Angleterre. Pour le remplacer, West Ham songe à Mattéo Guendouzi.

Le gros dossier côté départ de cet hiver a forcément été celui de Mattéo Guendouzi à Aston Villa. Finalement, le milieu de terrain avait choisi de rester à l’Olympique de Marseille malgré son faible temps de jeu. Dernièrement, West Ham et Brighton se sont aussi positionnés sur l’ancien joueur de Lorient. Les Hammers vont avoir besoin de renforts dans les prochains mois et risque de revenir taper à la porte de Pablo Longoria. Comme l’expliquent plusieurs médias anglais, Declan Rice, milieu de terrain anglais de West Ham va rejoindre Arsenal.

Les discussions entre les deux clubs sont en cours et il se pourrait qu’elles finissent par aboutir. La somme actuelle évoquée est de 90 millions de livres sterling soit un peu plus de 100 millions d’euros ! L’international anglais est l’une des priorités d’Arsenal mais il laissera forcément un gros trou dans l’effectif londonien.

J’aime beaucoup ce club, je donnerai tout jusqu’à la fin de saison, on verra ce qu’il se passera cet été — Guendouzi

« Ca fait toujours du bien de gagner à domicile, se réjouit Mattéo Guendouzi, au micro de Prime Vidéo après la rencontre face au SCO d’Angers. On était dans une situation délicate en perdant ce match contre Lens. On avait à cœur de se rattraper aujourd’hui. Ca va être difficile jusqu’au bout, il ne reste que trois matchs. Donc on va tout donner pour ramener le plus de points et évidemment se qualifier pour la Ligue des Champions. »

En zone mixte, le milieu de terrain avait évoqué son avenir. « L’an prochain ? L’objectif est de se qualifier pour la LDC pour la saison prochaine. Je vais tout donner pour le club comme j’ai toujours dit. J’aime beaucoup ce club, je donnerai tout jusqu’à la fin de saison, on verra ce qu’il se passera cet été. Je suis très heureux d’être ici, on verra cet été »

Mercato : L’OM veut un attaquant de Ligue 1 après Wahi?

En plus de Wahi qui serait une piste de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria aurait coché le nom de Moussa Dembélé d’après Sky Sports. L’attaquant lyonnais est également suivi par Francfort qui envisage de remplacer Kolo Muani.

L’Olympique de Marseille a coché plusieurs noms pour cet hiver. Celui d’Elye Wahi revient avec insistance ces derniers jours mais ce lundi, un nouvel attaquant a été cité par les médias ! D’après Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport, l’OM ferait partie des clubs intéressés par Moussa Dembélé. L’attaquant lyonnais est relégué à une place de remplaçant sous les ordres de Laurent Blanc et pourrait quitter Lyon cet été.

D’après le média, il envisage bien un départ. Le club le plus insistant serait Francfort qui souhaite remplacer Randal Kolo Muani, annoncé sur le départ. « Francfort est un énorme club de Bundesliga avec une énorme fanbase. Nous envisageons et valorisons cette option », aurait confirmé Mamadi Fofana, l’agent de l’ancien joueur du Celtic. Naples aurait également pris des renseignements pour le récupérer, notamment en cas de départ d’Osimhen.

Excl. News Moussa #Dembele: Frankfurt has contacted his management! First and good talks have already taken place. He will leave Lyon on free deal as reported. Therefore highly interesting for #SGE – in case that Kolo Muani leaves the club! But: High salary … Marseille and… pic.twitter.com/ovkOnMIR4L — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 15, 2023

Quand tu débarques à Marseille à cet âge, c’est compliqué

A la place, l’Olympique de Marseille a fait signer Vitinha, l’attaquant de Braga. Sur les ondes d’RMC, Christophe Dugarry estime que le Portugais a besoin de temps : Vitinha paraît être un joueur de bon niveau, de haut niveau, après, il est jeune. Il a 23 ans. Quand tu débarques à Marseille à cet âge-là, c’est compliqué. C’est un style de jeu très particulier. Il faut que le garçon s’adapte. Je comprends les doutes. Moi, je lie ça à un manque de confiance. On le sent devant le but, ça manque de sérénité, de froideur, il faut avoir le sang-froid et pour l’instant son pied tremble un petit peu. La Ligue 1, c’est un championnat particulier, ce n’est pas très spectaculaire, mais ô combien difficile malgré tout. Je pense qu’il lui faut encore du temps.

⚪🔵 Dugarry sur Vitinha : « Il est très jeune, il a 23 ans, quand tu débarques à Marseille comme ça, c’est compliqué. Mais il faut lui laisser du temps. J’ai confiance en l’entraîneur pour l’utiliser à bon escient. » #rmclive pic.twitter.com/jDw1JZo9os — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) May 3, 2023

Le champion du Monde 1998 explique que le rôle de Tudor sera déterminant à la réussite de Vitinha à l’OM : L’oeil de l’entraîneur dans le style de jeu qu’il veut mettre en place va être important et capital. J’ai confiance sur ce coach qui va le mettre à bon escient et ensuite, ce sera à lui de montrer. C’est vrai que pour l’instant il y a quelques situations de jeu qui nous alertent techniquement. C’est un combattant, mais même ça on ne l’a pas vu. Quand on voit les vidéos de ce qu’il faisait à Braga, on ne retrouve pas ce même joueur à l’OM. Il faut lui laisser du temps. Oui, c’est dur de percer à cause du montant du transfert, ça raisonne. Quand tu joues à Marseille, que tu y vis, les gens sont là tous les jours pour te rappeler tes statistiques, tes buts ratés, tes mauvaises passes, donc oui, il a une pression certaine et il va falloir qu’il soit solide« .

Mercato : L’OM, la 3e option de ce joueur?

L’Olympique de Marseille se serait bien positionnés pour récupérer Daichi Kamada, joueur de l’Eintracht Francfort en fin de contrat. Le club ne serait que sa 3e option d’après le Corriere Dello Sport.

En fin de contrat en juin prochain, Daichi Kamada a plusieurs clubs à ses pieds. Le Japonais qui a joué contre l’OM en Ligue des Champions au début de la saison n’a pas encore pris sa décision pour l’année prochaine. S’il a annoncé qu’il quittait Francfort il y a déjà quelques semaines, il observerait toutes les possibilités pour ce mercato d’été.

Le milieu offensif attirerait quelques clubs italiens comme l’explique le Corriere Dello Sport : Le Napoli, l’AC Milan gardent un oeil sur lui tout comme West Ham en Angleterre. L’Olympique de Marseille n’apparaîtrait qu’en troisième position dans l’esprit du Japonais qui privilégierait un départ vers la Serie A.

Di Meco ne digèrerait pas un départ de Payet

Sur RMC ce lundi, Eric Di Meco s’est exprimé à ce sujet. L’ancien joueur de l’OM n’apprécierait pas que cette rencontre soit la dernière du numéro 10 marseillais.

« On va toujours minimiser le fait que ce soit simplement Angers en face mais il n’empêche qu’il a montré un état d’esprit au dessus de tout soupçon alors qu’il a vécu une saison difficile. Ne pas sortir des clous après avoir vécu cette saison… On ne l’a jamais vu alors qu’il aurait pu mettre le bordel dans le vestiaire. Quand on voit ce qu’il fait à Angers, je me demande pourquoi pas finir la saison qu’il lui reste dans le contrat. Moi ça m’embêterait qu’il parte vu le nombre d’années qu’il a vécu et que ce soit ça son dernier match, a déclaré l’ancien défenseur. Il faut se mettre à sa place quelques minutes. Il a 36 ans, si Tudor reste, il aura le même traitement. La préparation d’un Tudor avec ses méthodes, ça doit être difficile. En fin de carrière, ça peut être embêtant de souffrir en sachant qu’il n’aura pas beaucoup de temps de jeu. »