Gueye et Bamba remplaçants en Coupe du Monde, Milik éliminé et départ en stage… Les 3 Infos OM de ce dimanche

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : la qualification de l’équipe de France mais donc l’élimination de Milik, la titularisation de Pape Gueye avec le Sénégal et le départ en stage pour les Olympiens non-internationaux…

OM/Coupe du monde : C’est fini pour Milik, ça « continue » pour Guendouzi et Veretout…

La France de Didier Deschamps (ex-OM) affrontait cet après-midi la Pologne de l’attaquant Arkadiusz Milik en huitièmes de finale de Coupe du Monde. Les Bleus n’auront fait qu’une bouchée des partenaires de Lewandowski…

Score final ? Trois buts à un pour l’équipe de France. L’ouverture du score est signée Olivier Giroud juste avant la mi-temps (44′) avant que Kylian Mbappé tue tout suspense en fin de match avec un doublé (74′, 90+1′). Tout au bout du temps additionnel, Robert Lewandowski réduira le score sur un penalty (90+8′).

Milik est entré en jeu à la 64′ mais n’a pas montré grand chose dans une formation polonaise globalement décevante. Côté France, les deux Olympiens dans la sélection, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, sont restés sur le banc. Tout comme Steve Mandanda.

Direction les quarts de finale pour les hommes de Deschamps. Avec un peu plus de temps de jeu pour nos Marseillais ?

Pape Gueye et Bamba Dieng remplaçants avec le Sénégal contre l’Angleterre !

Le Sénégal affronte l’Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le Marseillais Pape Gueye pressenti titulaire, débute finalement sur le banc…

Idrissa Gueye étant suspendu, beaucoup d’observateurs pensaient voir Pape Gueye titulaire dans le milieu de terrain du Sénégal. Il n’en sera rien, il est remplaçant. Tout comme Bamba Dieng.

« Pape est un jeune qui a beaucoup de talent. Il a envie, ça se voit à l’entraînement. Dès qu’il ne joue pas, il n’est pas content. Il le montre dans le bon sens. Il a un bon état d’esprit, on a besoin de ça. On a tous le droit de ne pas être content quand on ne joue pas, mais il faut montrer à l’entraîneur qu’on a envie de prendre la place des anciens. » Idrissa Gueye – Source : La Provence

Les images du départ de l’OM vers l’Espagne !

Alors que les joueurs de l’Olympique de Marseille (non mondialistes) sont déjà revenus à l’entraînement, ils se sont envolés aujourd’hui vers leur stage de mi-saison…

C’est l’ami Thierry Mode, aka « Titi c’est toi le boss », qui a filmé le départ du bus marseillais vers Marignane. Les hommes de Tudor s’envoleront ensuite vers l’Espagne et Marbella plus précisément.

En conférence de presse, l’entraîneur croate avait expliqué le déroulé de cette trêve dans cette saison si particulière.

« Il y aura des matchs amicaux »

« On fera la première partie de la trêve internationale ici. Ensuite on ira en Espagne pendant quelques jours et il y aura des matchs amicaux. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/11/2022)

Le programme des Marseillais

Reprise au centre RLD le 28 novembre

Stage en Espagne à Marbella à partir du 4 décembre au 11 décembre (2 matches amicaux sur place)

20 décembre : match amical contre le Nîmes Olympique

OM – Toulouse le 28 décembre

