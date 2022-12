Extrait de l’émission Débat Foot Marseille cette semaine sur le plateau de Football Club de Marseille. Un extrait consacré à Jordan Veretout. Recruté cet été, le milieu de terrain a eu du mal à se mettre en évidence avant de finir en force la première partie de saison.

Sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille, notre intervenant régulier, et supporter de l’OM Sourigna Manomay évoque la première partie de saison du milieu de terrain international français recruté lors du mercato estival, Jordan Veretout.

« Il y a plein de choses à dire sur Veretout sur son arrivée, le montant de son transfert, ses premiers matchs où il n’a pas été bon, trop lent pas au niveau. Et puis là il monte en puissance, il est sélectionné en équipe de France. Il a eu une trajectoire assez étonnante, mais je reste sur ma faim. Il a fait un très bon match contre Monaco sur le dernier match, il faut qu’il continue comme ça mais je trouve que c’est insuffisant pour un joueur qui a été payé ce montant avec un gros salaire et un statut d’international, on en demande un peu plus. J’espère qu’il va confirmer et poursuivre sa montée en puissance. » Sourigna Manomay – Source : Football Club de Marseille