HAC – OM : Digard annonce la couleur !

Ce samedi, Le Havre s’apprête à affronter un Olympique de Marseille en pleine forme, un défi que l’entraîneur Didier Digard ne prend pas à la légère. En conférence de presse, le technicien normand a reconnu la difficulté de la tâche, rappelant la supériorité marseillaise observée lors du match aller.

« J’ai envie de dire que c’est normal de ne pas exister contre Marseille quand on est Le Havre et quand on voit de telles différences », a-t-il déclaré en référence à la défaite cinglante (1-5). Un revers qui a toutefois eu un effet positif sur son équipe : « Je pense qu’il y a une prise de conscience collective. »

Reproduire physiquement au minimum ce qu’on a fait contre Monaco

“Je me bats pour ceux qui aiment ce club et pas contre ceux qui veulent aller ailleurs. Ceux qui sont dans le groupe sont ceux qui aiment le @HAC_Foot, ceux qui se battent et veulent tout faire pour se maintenir !” D.Digard en conf’ interrogé sur le départ de jeunes de la Cavée. pic.twitter.com/ggeW1riSvI — HACMEN (@Hacmen_) May 9, 2025



Après une prestation encourageante face à Monaco, Digard estime que le défi face à l’OM est encore plus élevé. « Plus tu te rapproches de la fin du championnat et plus ça devient élevé. Donc, j’ai envie de dire que oui, très certainement que c’est encore au-dessus de Monaco. Même si c’est infime, ils sont devant Monaco au classement aussi », a-t-il expliqué.

Pour ce rendez-vous crucial, le coach havrais attend de ses joueurs qu’ils maintiennent le même niveau d’intensité que lors du dernier match : « Reproduire physiquement au minimum ce qu’on a fait contre Monaco. » Toutefois, Digard ne veut pas revoir le scénario du match aller : « Il ne faudra pas que ce soit le cas samedi et on doit trouver la solution pour exister et pour être encore en vie à la fin de ce match. »

Avec Marseille toujours en quête de points pour rester dans le peloton de tête, la tâche s’annonce ardue pour Le Havre, qui devra montrer une autre image que celle affichée au match aller.