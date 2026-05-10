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HAC – OM : Le onze marseillais avec Rulli et Gouiri !

Par La Redaction FCM -

L’Olympique de Marseille joue gros ce dimanche soir sur la pelouse du HAC. À deux journées de la fin, l’OM n’a plus de marge : battus dans la course au podium après la défaite face à Nantes, les Marseillais doivent désormais gagner leurs deux derniers matchs pour continuer à croire à une qualification en Europa League. Le problème, c’est que le club phocéen n’est plus totalement maître de son destin… et Habib Beye doit composer avec plusieurs absences majeures.

 

Le coach marseillais doit encore faire sans CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia et Bilal Nadir, tous forfaits pour ce déplacement au Havre. Traoré et Weah sont eux aussi forfaits tout comme Aguerd. De plus, Aubameyang a été sanctionné et ne devrait pas être convoqué pour ce match dans le cadre d’une sanction disciplinaire

 

 

 

Le onze de l’OM face au HAC :

Rulli – Pavard, Medina, Balerdi, Emerson – Nnadi, Højbjerg, Timber – Paixao , Greenwood, Gouiri.

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