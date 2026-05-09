OM : Aubameyang écarté du groupe après un énorme dérapage à la Commanderie

Le chaos continue à l’OM. Déjà plongé dans une crise sportive majeure après l’humiliation subie à Nantes (3-0) et une mise au vert forcée à la Commanderie, le club marseillais fait désormais face à une nouvelle affaire explosive impliquant Pierre-Emerick Aubameyang.

Selon les informations de L’Équipe, l’attaquant gabonais a été écarté du groupe pour le déplacement capital au Havre ce dimanche après un incident survenu jeudi soir au centre Robert-Louis-Dreyfus.

Lors d’une soirée particulièrement agitée après plusieurs jours de confinement imposé aux joueurs, Aubameyang aurait mené un groupe d’une dizaine de joueurs dans un vaste chahut à la Commanderie. Mais la situation aurait dégénéré lorsqu’un extincteur a été utilisé pour asperger Bob Tahri, chargé notamment de faire respecter le couvre-feu instauré par la direction.

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Toujours selon L’Équipe, Bob Tahri aurait été touché ainsi que son lit et plusieurs effets personnels, provoquant une vive colère en interne. La direction olympienne, représentée par Alban Juster et le futur président Stéphane Richard, aurait immédiatement convoqué le groupe avant de prendre la décision de sanctionner Aubameyang.

L’ancien buteur d’Arsenal FC aurait présenté ses excuses, expliquant avoir simplement voulu “mettre de l’ambiance”. Mais dans un OM déjà au bord de l’implosion, cet épisode illustre un peu plus le climat totalement hors de contrôle qui règne actuellement autour du club marseillais.