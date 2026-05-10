HAC – OM : Les probables titulaires marseillais !

L’Olympique de Marseille joue gros ce dimanche sur la pelouse du HAC. À deux journées de la fin, l’OM n’a plus de marge : battus dans la course au podium après la défaite face à Nantes, les Marseillais doivent désormais gagner leurs deux derniers matchs pour continuer à croire à une qualification en Europa League. Le problème, c’est que le club phocéen n’est plus totalement maître de son destin… et Habib Beye doit composer avec plusieurs absences majeures.

Le coach marseillais devra encore faire sans CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia et Bilal Nadir, tous forfaits pour ce déplacement au Havre. Traoré et Weah sont eux aussi forfaits tout comme Aguerd. De plus, Aubameyang a été sanctionné et ne devrait pas être convoqué pour ce match dans le cadre d’une sanction disciplinaire…

Dans ce contexte, Tochukwu Nnadi devrait être titularisé dans le couloir droit pour compenser l’absence de Weah. Une option qui se dessine avec insistance en interne. Devant Rulli, la défense probable pourrait être composée de Nnadi, Medina, Balerdi et Emerson. Au milieu, Højbjerg devrait être accompagné de Vermeeren et Timber , tandis que Hamed Traoré pourrait avec Greenwood à gauche et Aubameyang en pointe.

Le onze probable de l’OM face au HAC :

Rulli – Pavard, Medina, Balerdi, Emerson – Nnadi, Højbjerg, Timber – Paixao , Greenwood, Gouiri.