Le mercato hivernal s’annonce particulièrement sensible pour l’Olympique de Marseille. Alors que le club doit poursuivre ses efforts financiers avant son prochain passage devant la DNCG, plusieurs dossiers ont animé la semaine. Pierre-Émile Højbjerg continue d’attirer les regards en Italie, Faris Moumbagna semble se rapprocher d’un départ et Darryl Bakola pourrait déjà faire l’objet d’un transfert estimé à 30 millions d’euros.

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Malgré ses cinq victoires consécutives en Ligue 1, l’OM ne devrait pas disposer d’une grande liberté lors du prochain mercato. Selon L’Équipe, les objectifs de réduction de la masse salariale et de ventes fixés cet été n’auraient pas été totalement atteints.

Dans ce contexte, Grégory Lorenzi pourrait être amené à étudier de nouveaux départs, alors que Bruno Genesio souhaiterait plutôt renforcer un effectif limité à plusieurs postes.

Voici les trois dossiers mercato à retenir cette semaine.

1. Højbjerg toujours courtisé en Italie, mais un départ loin d’être acté

L’avenir de Pierre-Émile Højbjerg continue d’alimenter la presse italienne.

Selon Tuttomercatoweb, la Fiorentina souhaite recruter un milieu capable de récupérer des ballons et de participer à la construction du jeu. Le profil de l’international danois plaît notamment au directeur sportif Fabio Paratici.

La Juventus surveillerait également sa situation. Mais dans son point du 13 novembre, le journaliste Niccolò Ceccarini précise que Højbjerg se sent bien à Marseille et ne semblerait pas disposé à quitter le club en cours de saison.

Un éventuel transfert permettrait à l’OM de réduire sa masse salariale, mais priverait Genesio d’un joueur essentiel dans son organisation.

La Fiorentina a également étudié le profil d’Emerson Palmieri durant l’été, sans qu’une nouvelle démarche soit confirmée.

Retrouvez les dernières informations sur l’intérêt de la Fiorentina pour les deux titulaires marseillais↗.

2. Moumbagna vers un départ, Valero pourrait en profiter

La situation de Faris Moumbagna semble de plus en plus compliquée.

Selon L’Équipe, l’attaquant camerounais ne ferait plus partie des plans immédiats de Bruno Genesio. Son entrée en jeu contre l’Olympiakos, le 15 octobre, aurait notamment convaincu le staff de privilégier d’autres solutions.

Revenu de prêt de Cremonese, le joueur de 26 ans espérait retrouver une place dans la rotation offensive. Mais ses absences répétées du groupe suggèrent désormais un départ possible dès janvier.

Un transfert ou un nouveau prêt pourrait être envisagé, même si aucune offre concrète n’a été annoncée.

Cette situation pourrait profiter à Antoine Valero. À 18 ans, le jeune attaquant marseillais se rapproche progressivement du groupe professionnel, sans que sa promotion soit encore acquise.

Nous avons détaillé la situation de Moumbagna et les perspectives offertes à Valero↗.

3. Bakola : la Juventus prête à miser jusqu’à 30 millions d’euros ?

Parti de Marseille pour Sassuolo en février dernier, Darryl Bakola pourrait rapidement changer de dimension.

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin envisage une opération comprise entre 25 et 30 millions d’euros pour recruter l’ancien milieu olympien.

Le club italien souhaiterait trouver un accord dès janvier, tout en laissant le Français de 18 ans terminer la saison à Sassuolo avant une arrivée à Turin durant l’été 2027.

Pour rappel, Sassuolo avait recruté Bakola contre une indemnité pouvant atteindre 12 millions d’euros, bonus compris, selon le quotidien italien.

Cette opération pourrait également intéresser financièrement Marseille, si le club bénéficie effectivement d’une clause de pourcentage à la revente. Les modalités précises d’une telle clause ne sont toutefois pas confirmées.

La Juventus voudrait notamment devancer plusieurs clubs anglais. Retrouvez les détails de son projet pour recruter l’ancien espoir de l’OM↗.

Pour Marseille, le principal enjeu reste le prochain passage devant la DNCG. Les dirigeants devront déterminer quels joueurs peuvent être cédés sans compromettre le redressement sportif engagé par Bruno Genesio. À ce stade, aucune des opérations évoquées cette semaine n’est conclue.