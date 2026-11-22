Relancé cette saison sous le maillot de l’OM, Himad Abdelli accompagne le regain de forme collectif marseillais. Le milieu de terrain international algérien assume désormais une ambition élevée : ramener le club vers les grandes soirées de Ligue des Champions.

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Himad Abdelli↗ a profité de son passage au micro de Téléfoot pour évoquer la dynamique actuelle de Marseille. Le milieu de terrain estime que le groupe est resté fidèle à la ligne fixée par Bruno Genesio malgré les difficultés, avant de voir les résultats commencer à évoluer dans le bon sens.

Himad Abdelli salue la méthode de Bruno Genesio

Le joueur marseillais a notamment insisté sur la constance demandée par son entraîneur. Selon lui, Bruno Genesio↗ a encouragé le groupe à conserver la même attitude, y compris dans les périodes où les résultats ne suivaient pas encore. Abdelli considère désormais le technicien comme un élément essentiel du redressement olympien.

« on est resté sur le même fil. Le coach, il nous disait que même si on perdait, il fallait rester pareil, ça allait tourner. Pour l’instant, c’est en train de tourner. À nous de continuer pour essayer de finir le plus haut possible. »

L’international algérien a également affiché sa confiance envers son entraîneur, en mettant en avant le travail réalisé par Bruno Genesio↗ au cours de sa carrière. Il estime que son arrivée à Marseille correspondait au meilleur choix possible pour guider le vestiaire olympien.

« Bruno Genesio, c’est un très grand coach. Partout où il est passé, il a fait du bon boulot. Je pense que c’était le meilleur coach à faire venir à Marseille. »

Un objectif personnel tourné vers la Ligue des Champions

Au-delà du regain de forme collectif, Himad Abdelli a aussi dévoilé ce qu’il souhaite accomplir avec l’OM. L’ancien joueur d’Angers veut contribuer à placer Marseille le plus haut possible et ne cache pas son attachement aux rendez-vous européens qui ont marqué son enfance.