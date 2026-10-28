En difficulté la saison dernière, Himad Abdelli a retrouvé de l’efficacité et de l’influence avec l’OM. L’international algérien reste sur trois buts en trois matches de Ligue 1 et a été largement applaudi par le Vélodrome dimanche contre Le Havre.

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À la 84e minute d’OM–Le Havre, alors que les Olympiens menaient 4-1, Himad Abdelli↗ a quitté la pelouse sous les applaudissements du public marseillais. Selon Foot Marseillais, le milieu de terrain de 26 ans a été considéré comme le meilleur joueur de cette rencontre, tandis que Neal Maupay et Angel Gomes étaient accompagnés par les sifflets d’une partie du stade.

Une revanche après une période compliquée

Cette ovation marque un retournement de situation pour le joueur né en Normandie. Depuis son arrivée à l’OM en janvier, l’ancien Angevin avait davantage connu les broncas que les encouragements et avait même été écarté du groupe après une altercation avec Habib Beye. Cette période appartient désormais au passé. Himad Abdelli↗ a travaillé individuellement durant l’été avec un préparateur physique personnel, une démarche dont il récolte aujourd’hui les fruits à travers ses prestations récentes. Le joueur, également présenté comme un supporter de l’OM, a ainsi retrouvé une place importante dans le jeu olympien.

Trois buts en trois matches de Ligue 1

Himad Abdelli↗ n’avait encore jamais marqué sous le maillot marseillais avant cette série. En l’espace de trois semaines, il a trouvé le chemin des filets à trois reprises lors des trois derniers matches de championnat, avec notamment un penalty inscrit à Troyes. Cette efficacité récente accompagne ses meilleures prestations depuis son arrivée au club. Face au Havre, elle lui a valu la reconnaissance du Vélodrome, concrétisée par cette ovation en fin de rencontre.