Avant OM-Levski Sofia, Pierre-Emile Hojbjerg a pris la parole devant les médias. Le milieu danois est revenu sur la perte du capitanat et a clairement affiché son attachement à Marseille, où il souhaite poursuivre son aventure le plus longtemps possible.

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Présent en conférence de presse avant la réception du Levski Sofia, jeudi 26 novembre à 18h45 au stade Vélodrome, Pierre-Emile↗ Hojbjerg a évoqué plusieurs sujets liés à la vie de l’OM. La Provence rapporte notamment les propos du joueur sur son rôle dans le groupe, sa relation avec Bruno Genesio et son avenir après un été marqué par la perte du brassard. Le Danois, qui a expliqué aller bien malgré un virus et une période difficile après la défaite de dimanche, a insisté sur l’importance de rebondir en Coupe d’Europe. Il a également décrit son association avec Tochukwu Nnadi, dont il apprécie le volume de jeu et les qualités malgré son jeune âge.

Hojbjerg veut rester à l’OM

Interrogé sur les informations annonçant régulièrement un possible départ, Hojbjerg↗ a assuré que sa priorité restait le terrain et la représentation du maillot marseillais. Il a aussi expliqué avoir ressenti cet été qu’une personne souhaitait le voir partir, tout en soulignant le soutien de son entraîneur et de ses partenaires.

« J’adore jouer pour l’OM. […] Je me vois à l’OM le plus loin possible. »

Le milieu de terrain a également été questionné sur les efforts qu’il pourrait consentir pour rester, notamment au sujet de son salaire. Sans entrer dans les détails des discussions personnelles, il a indiqué être prêt à aider le club et a répété son envie de construire quelque chose d’important à Marseille.

La perte du capitanat est désormais « oubliée »

La perte du brassard, décidée par Frank McCourt après le refus de signer à Newcastle selon le contexte rapporté par La Provence, constituait l’un des sujets attendus de cette prise de parole. Hojbjerg↗ n’a pas esquivé la question, mais il a expliqué ne pas vouloir s’attarder sur une décision qui appartient au propriétaire de l’OM.

« Le capitanat ? C’est oublié, j’ai toujours senti le respect du coach et de mes partenaires. Le propriétaire, c’est son club et ses choix… »

Le numéro 23 a par ailleurs détaillé son rôle auprès des jeunes de l’effectif. Il estime que les minots bénéficient d’une occasion particulière dans un groupe réduit par plusieurs départs, tout en rappelant que cette opportunité implique une attitude irréprochable au quotidien.

Un message avant le Levski Sofia

Hojbjerg a enfin évoqué la réaction attendue contre le Levski Sofia après un début de saison marqué par cinq défaites lors des six premières rencontres, puis par le revers de dimanche. Il a insisté sur la responsabilité des joueurs envers les supporters marseillais, dont il a souligné le soutien malgré les résultats difficiles.