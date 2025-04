Højbjerg (OM) : “Greenwood est un peu timide…”

Large vainqueur de Montpellier (5-1), l’Olympique de Marseille a affiché un visage séduisant, emmené notamment par un Mason Greenwood très inspiré. Buteur sur penalty et sur un joli centre en retrait de Murillo, l’Anglais a répondu présent. À l’issue du match, Pierre-Emile Højbjerg a salué la jolie performance et a également tenu à clarifier un peu la situation…

Auteur d’un match plein hier soir, Mason Greenwood semble retrouver son niveau de début de saison. Un niveau qu’il n’avait pas montré depuis un petit moment, ce qui semblait agacer quelques cadres de l’équipe, qui, selon quelques rumeurs, reprochaient à l’anglais un manque d’investissement. Au micro de Téléfoot hier, le Danois Pierre-Emile Højbjerg est venu apporter son soutien à l’ancien joueur de Manchester United.

“C’est à nous de lui montrer les bonnes valeurs.”

Interrogé par le journaliste Saber Desfarges, l’international danois a donc évoqué le caractère du jeune anglais tout en évoquant ce que les cadres de l’équipe devaient lui transmettre :

“Mason c’est vrai qu’il est un peu timide mais c’est à nous aussi de lui montrer les valeurs et la bonne direction et il va nous suivre. Il est là pour nous et surtout, nous, on est là pour lui et c’est ça qui est important.”

« Greenwood est un peu timide, mais il est là pour nous et nous sommes là pour lui », a déclaré Pierre-Emile Højbjerg à l'issue de la rencontre contre Montpellier. L'international danois a exprimé son soutien à son coéquipier, visé par quelques critiques notamment sur son…

