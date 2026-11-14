Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). La Fiorentina surveille deux titulaires marseillais pour janvier, alors que l’OL reste sous pression de la DNCG. Ancien talent de l’OM, Darryl Bakola est également suivi par la Juventus, qui pourrait investir entre 25 et 30 millions d’euros.

Le mercato hivernal commence déjà à se dessiner autour de plusieurs dossiers liés, directement ou indirectement, à l’Olympique de Marseille. À Florence, Pierre-Emile Højbjerg et Emerson Palmieri figurent dans les réflexions de la Fiorentina. À Lyon, une à deux ventes sont attendues pour apporter des liquidités, tandis qu’en Italie, Darryl Bakola attire l’attention de la Juventus quelques mois après son départ de Marseille.

1. La Fiorentina suit Højbjerg et garde Palmieri dans ses réflexions

Selon Tuttomercatoweb et le journaliste Niccolò Ceccarini, la Fiorentina souhaite renforcer son entrejeu avec un milieu expérimenté, capable de récupérer des ballons et de participer à la construction. Le profil de Pierre-Emile Højbjerg correspond à cette recherche. Le Danois est apprécié pour son expérience internationale, son sens tactique et son leadership, mais le média italien indique aussi qu’il se sentirait bien à Marseille et ne semblerait pas disposé à partir en cours de saison.

La presse italienne évoque toutefois une possible indemnité d’environ 15 millions d’euros, sans montant officiellement confirmé. La Fiorentina avait également étudié le recrutement d’Emerson Palmieri durant l’été et pourrait de nouveau considérer le latéral gauche en janvier, même si aucun nouveau contact avec l’OM n’est annoncé. Les deux joueurs sont régulièrement utilisés par Bruno Genesio, dans une équipe qui vient d’enchaîner cinq victoires en Ligue 1 et de remonter à la quatrième place. Le dossier Fiorentina-Højbjerg-Palmieri↗ s’inscrit aussi dans le contexte financier marseillais, la direction devant poursuivre ses efforts avant son prochain passage devant la DNCG.

2. L’OL doit encore vendre cet hiver sous la pression de la DNCG

Selon Foot Mercato, l’Olympique Lyonnais espère réaliser une à deux ventes dès janvier afin d’apporter des liquidités. Le club rhodanien reste soumis à une surveillance financière, alors que l’encadrement de sa masse salariale imposé durant l’été n’a pas encore suffi à écarter les difficultés. Le départ anticipé de Paulo Fonseca vers le Sporting CP a rapporté cinq millions d’euros, mais Lyon doit toujours réduire son train de vie.

Le milieu offensif tchèque Pavel Šulc fait partie des joueurs évoqués pour une éventuelle vente, même sa blessure au ménisque fin octobre rend un transfert hivernal plus difficile. Le dossier d’Ernest Nuamah apparaît plus concret, l’attaquant ghanéen ayant inscrit six buts et délivré une passe décisive en quatorze matchs toutes compétitions confondues. L’AC Milan souhaite également mettre fin au prêt de Zachary Athekame et le faire revenir, une opération qui nécessiterait une indemnisation pour l’OL. La situation financière de Lyon↗ constitue le deuxième dossier concurrent suivi ce samedi.

3. La Juventus accélère pour l’ancien Marseillais Darryl Bakola

D’après La Gazzetta dello Sport, la Juventus étudie la possibilité de trouver un accord dès janvier avec Sassuolo pour Darryl Bakola. L’idée serait de recruter le milieu français puis de le laisser terminer la saison en Italie, avant une éventuelle arrivée à Turin durant l’été 2027. Aucune démarche officielle n’a toutefois été annoncée à ce stade.

L’opération envisagée serait comprise entre 25 et 30 millions d’euros, avec la possibilité d’intégrer un joueur dans l’accord. Bakola avait quitté l’OM pour Sassuolo en février 2026 contre environ 10 millions d’euros fixes, auxquels pouvaient s’ajouter deux millions de bonus. Plusieurs clubs anglais suivraient également son profil, ce qui pousserait la Juventus à avancer. À 18 ans, le Français s’est distingué contre la Juventus en septembre avec une passe décisive lors de la victoire de Sassuolo, une prestation qui aurait retenu l’attention des dirigeants turinois. Le dossier Bakola↗ pourrait ainsi prendre une nouvelle dimension quelques mois après son départ de Marseille.