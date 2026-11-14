Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). À Lyon, la situation financière reste instable et la DNCG attend encore des efforts du club rhodanien.

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L’Olympique Lyonnais doit continuer à réduire son train de vie. Selon Foot Mercato, une à deux ventes sont espérées dès le mercato hivernal↗ afin d’apporter des liquidités à un club qui reste soumis à une surveillance financière.

Des ventes attendues dès janvier à Lyon

Le départ anticipé de Paulo Fonseca vers le Sporting CP a rapporté 5 millions d’euros à l’OL. Cette somme intervient alors que le club doit encore équilibrer ses comptes, notamment en l’absence de revenus liés à une qualification en Ligue des Champions ou à un long parcours en Ligue Europa. La nouvelle direction sportive devra également composer avec une masse salariale jugée trop élevée. La DNCG↗ avait imposé à l’OL un « encadrement de la masse salariale » durant l’été, et les efforts réalisés ces derniers mois n’ont pas encore suffi à écarter les difficultés financières.

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Šulc et Nuamah au cœur des réflexions

Le milieu offensif tchèque Pavel Šulc fait partie des joueurs évoqués pour une éventuelle vente. Blessé au ménisque fin octobre, il ne doit toutefois pas revenir avant janvier 2027, ce qui rend plus difficile la perspective d’un transfert important durant l’hiver. Le cas d’Ernest Nuamah apparaît plus concret sur le plan sportif. L’attaquant ghanéen réalise un bon début de saison avec six buts et une passe décisive en quatorze matchs toutes compétitions confondues. Son contrat avec l’OL court jusqu’en 2028.

L’AC Milan veut récupérer Athekame

Le dossier Zachary Athekame reste également ouvert. L’AC Milan souhaiterait mettre fin au prêt du latéral droit et le faire revenir pour la seconde partie de saison, mais l’opération nécessiterait une indemnisation au bénéfice de l’OL. Un tel départ réduirait cependant les solutions disponibles pour Carlos Vicens, récemment nommé à la place de Fonseca. Le nouvel entraîneur devra tenter de qualifier Lyon pour une compétition européenne, alors que le club cherche en parallèle les ressources financières réclamées par la DNCG↗.