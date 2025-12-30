Hors OM : « Mon rêve, c’est d’entrer au Vélodrome avec une équipe » raconte Nicolas Usaï

L’entraîneur de Pau FC, originaire de Marseille a confié son attachement à sa ville natale et à l’Olympique de Marseille, révélant son souhait fort d’un jour fouler la mythique pelouse du Stade Vélodrome, même en tant qu’adversaire.

Natif de Marseille, Nicolas Usaï, est actuellement aux commandes du Pau FC en Ligue 2. Le technicien de 51 ans a une ambition qui lui tient particulièrement à cœur. Connaître l’atmosphère du Vélodrome en tant qu’entraîneur d’une équipe qui y entre sur la pelouse. Dans un entretien, le Marseillais a expliqué que ce qui constitue son rêve absolu. « Mon rêve absolu est d’entraîner l’OM ? Non. Le premier rêve, c’est d’entrer avec une équipe au Stade Vélodrome », a‑t‑il confié, soulignant que c’est une expérience qu’il n’a jamais encore vécue.

Usaï, qui a construit sa carrière dans divers clubs comme Consolat, Châteauroux, Nîmes ou encore Orléans avant de rejoindre Pau, affirme ressentir une émotion particulière dès qu’il foule le sol marseillais. « Quand je descends à Marseille et que je vais au Vélodrome, je ne suis pas dans l’analyse du match, j’y vais pour supporter le club de ma ville et de mon cœur. C’est le seul stade où ça me fait ça, j’ai 14 ans, et quand je vois l’entrée dans le stade avec la musique et les tifos, j’ai toujours des frissons. »

Une relation passionnelle à sa ville et à l’OM

Nicolas Usaï ne cache pas qu’il est un fervent supporter de l’OM, un lien qu’il garde depuis son enfance. Même s’il se concentre aujourd’hui sur sa mission à Pau, il reconnaît l’importance de sa ville natale dans son parcours personnel et professionnel. Son rêve n’est donc pas lié à un objectif de carrière prestigieux, mais plutôt à une émotion pure et sincère, celle de ressentir la passion marseillaise depuis le banc de touche du Vélodrome.

Cette déclaration rappelle à quel point l’OM et le Stade Orange Vélodrome sont des symboles forts dans le cœur des Marseillais, même pour ceux qui, comme Usaï, ont fait carrière ailleurs tout en gardant cette passion intacte.

