Mercato OM : Un gros coup relancé en janvier ?

Le dossier Lazar Samardžić pourrait à nouveau s’animer lors du mercato hivernal. Selon les informations révélées par le journaliste Fabrizio Romano, le milieu offensif de l’Atalanta reste susceptible de quitter le club italien en janvier, quelques mois seulement après avoir été ciblé par l’Olympique de Marseille en fin de mercato estival.

L’OM intéressé en fin de mercato d’été

À la fin du mois d’août, l’Olympique de Marseille avait tenté de recruter Lazar Samardžić. Le club phocéen s’était positionné sur le joueur, sans parvenir à finaliser l’opération avant la clôture du marché. Depuis, le milieu offensif serbe est resté à l’Atalanta, mais sa situation contractuelle et sportive continue d’attirer l’attention de plusieurs clubs européens.

Lazio et Fiorentina à l’affût

Toujours selon Fabrizio Romano, deux clubs de Serie A se sont récemment renseignés sur les conditions d’un éventuel transfert. La Lazio et la Fiorentina ont toutes deux pris contact ces derniers jours afin d’obtenir des informations précises sur un possible accord, confirmant l’intérêt persistant autour du joueur.

Un dossier ouvert pour le mercato hivernal

La possibilité d’un départ en janvier n’est donc pas exclue pour Lazar Samardžić. Si l’Atalanta n’a pas encore arrêté de décision définitive, les démarches effectuées par plusieurs clubs indiquent que le dossier reste ouvert à l’approche du mercato hivernal.

Pour l’OM, qui avait déjà manifesté son intérêt cet été, cette situation pourrait relancer les spéculations autour d’un renfort offensif au milieu de terrain. À ce stade, aucune négociation avancée n’a toutefois été évoquée concernant un retour de Marseille sur ce dossier.

