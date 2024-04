OM : « Il avait tout pour être l’un des meilleurs défenseurs »

La détection à Villa Mercedes, son passage au centre de formation des Xeneizes, Dortmund, l’OM…Diego Mazzilli, mentor de Leonardo Balerdi, nous dévoile l’histoire de notre défenseur marseillais.

Désormais le défenseur le plus fiable de l’OM, Balerdi réalise une saison formidable. Son mentor Diego Mazzilli a accordé une interview à Massilia Zone qui retrace le parcours de l’Argentin.

« J’ai découvert Leo lors d’une détection que j’ai effectuée pour Boca dans sa ville natale de Villa Mercedes. dans la province de San Luis. Ce jour-là, plus de 800 footballeurs étaient présents pour être observés. C’était en 2013, si je me souviens bien. Leo avait 14 ans. »

« Quand j’ai observé Leo pour la première fois, j’ai tout de suite vu une grande technique et une grande élégance avec le ballon, ainsi qu’une belle vision du jeu. »

« Pour moi, Leo est l’un des meilleurs footballeurs issus du club »

Diego Mazzili se souvient d’une anecdote amusante. « Le jour où il est passé de milieu de terrain à défenseur central. Léo ne voulait rien savoir. Il était en colère et nous avons eu une belle et forte discussion dans les locaux du centre de formation.

Je lui ai dit de bien réfléchir, que c’était quelque chose que je voyais très bien pour lui, qu’il avait tout pour être l’un des meilleurs défenseurs dans une position où il n’y en a pas beaucoup puisque tout le monde veut être attaquant ou milieu de terrain. Je lui ai parlé comme un père et il l’a compris. A partir de la, il a toujours été titulaire dans ses équipes et a été immédiatement promu en réserve Ensuite, la sélection de jeunes est arrivée, suivie de ses débuts en première division avec l’équipe première de Boca Juniors. »

Après avoir passé 20 ans au centre de formation de Boca, Diego Mazzili classe Leonardo Balerdi parmi les meilleurs ! « J’ai eu la chance de voir beaucoup de footballeurs passer. Pour moi, Leo est l’un des meilleurs footballeurs issus du club. Je le mets sur le podium. Et c’est pourquoi il est arrivé si jeune en Europe, où il est toujours actuellement et donne tout pour intégrer l’élite. »

« Je pense que c’est sa meilleure saison »

Après seulement 5 matchs en pro avec Boca, Balerdi signe à Dortmund. Un passage plutôt raté, ce qui le fait rebondir à l’OM !

Interrogé sur la forme actuelle de Balerdi, son mentor le félicite. « Leo est vraiment dans une très bonne phase actuellement, avec des performances exceptionnelles. Je pense que c’est sa meilleure saison. Et il le mérite tout simplement avec les efforts qu’il fait chaque jour. Il ne faudra pas attendre longtemps avant de le voir en sélection. Il a une évolution constante, il est toujours là pour faire plus. Jour après jour il cherche à s’améliorer. Il a beaucoup de personnalité et une grande envie de réaliser des objectifs importants avec le club. »

« Leo est un gars formidable, très humble »

Néanmoins Balerdi a réalisé de nombreuses prestations décevantes et essuyé de multiples critiques depuis son arrivée. Selon Diego Mazzilli, l’Argentin a toujours bien réagi face à cela.

« Il a toujours été et sera respectueux envers les supporters et les gens qui travaillent dans le football, je pense aux journalistes par exemple. Même si les critiques étaient injustes, il a utilisé tout cela pour devenir plus fort et surmonter tout ça. D’ici en Argentine, ce que j’ai vu était très étrange et assez injuste. Leo est un gars formidable, très humble. Il a des valeurs très claires. C’est un excellent compagnon, un leader positif. Il est très agréable. »