Il peaufine son métier de coach et vient en immersion à l’OM !

Alberto Gilardino, ancien entraîneur du Genoa, a récemment partagé son admiration pour Roberto De Zerbi et sa gestion à l’Olympique de Marseille. Dans un message publié sur Instagram, l’ex-coach italien a évoqué son séjour à Marseille, où il a pu observer le travail de son compatriote.

« Une immersion totale en Ligue 1 grâce à un autre entraîneur italien : Roberto De Zerbi », a écrit Gilardino. Ce dernier, libre depuis son départ du Genoa en novembre 2024, a profité de cette expérience pour analyser de près les méthodes du technicien marseillais.

L’ancien buteur de la Squadra Azzurra a également comparé cette immersion avec une autre qu’il avait réalisée quelques semaines plus tôt à Chelsea : « L’expérience avec Marseille, tout comme celle vécue à Londres avec Chelsea il y a un mois, m’a révélé une autre façon d’aborder le football, surtout en dehors du terrain d’entraînement ».

De Zerbi, un entraîneur doit être impliqué à 360 degrés

Il a souligné l’exigence et l’implication nécessaires au métier d’entraîneur au plus haut niveau : « Un entraîneur doit être impliqué à 360 degrés, ne jamais négliger aucun détail dans la gestion globale ». Une approche qui correspond parfaitement à la philosophie de De Zerbi, réputé pour son attention méticuleuse aux détails et son investissement total dans son projet de jeu.

Depuis son arrivée à l’OM, Roberto De Zerbi tente d’imposer son style offensif et exigeant, avec des résultats en progression. Le regard d’un technicien comme Gilardino témoigne de l’influence du coach italien et de l’intérêt qu’il suscite au-delà des frontières de la Ligue 1.