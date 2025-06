Il revient sur son départ de l’OM : un choix personnel, mais des zones d’ombre

Raouf Mroivili, âgé de 26 ans et évoluant actuellement au FC Villefranche Beaujolais en National (D3 française), a récemment fêté sa première sélection avec les Comores lors d’un match amical face au Kosovo (défaite 4-2). Formé à l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain est revenu sur son expérience phocéenne et sur son choix de partir, laissant quelques zones d’ombre sur son cas.

À l’époque, Mroivili réalise une saison prometteuse avec les U17 nationaux de l’OM et est même retenu en équipe de France U17 afin de disputer l’Euro. Cependant, le club marseillais ne lui propose qu’un contrat stagiaire, une offre que le jeune joueur décide de décliner. « J’ai décidé de partir de l’OM — ce n’est pas eux qui ont décidé de ne pas me conserver. Je faisais une grosse première saison en 17 ans nationaux, puis ils m’ont proposé un contrat stagiaire. J’ai préféré patienter et finir mon contrat aspirant, surtout que j’étais sélectionné en équipe de France U17 pour l’Euro », a-t-il confié.

Je n’ai pas spécialement eu d’explication

Mroivili reste pourtant perplexe quant aux véritables raisons de l’absence d’une proposition de contrat professionnel de l’OM. « Je n’ai pas spécialement eu d’explication… Mon agent de l’époque (Paul Schianchi) avait plusieurs joueurs à Marseille, donc je ne sais pas si ça venait de là », souligne-t-il, laissant planer un doute sur d’éventuelles tensions ou sur la politique de formation de l’OM. Cette expérience souligne les difficultés que peuvent rencontrer certains jeunes talents dans les centres de formation, lorsque toutes les cartes ne sont pas posées sur la table.

Son départ de l’OM marque un tournant dans la carrière de Mroivili. Il connaît par la suite des périodes sans club, puis rebondit à Bourges (N2) et à Villefranche Beaujolais, où il s’affirme comme un élément clé, s’offrant même un doublé face à Orléans. « Malgré toutes les embûches, je ne regrette pas mon parcours. Cette sélection avec les Comores est le fruit de ma persévérance », se réjouit le néo-international comorien.