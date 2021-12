Incidents à Lyon : L’OM fait appel de la décision de la LFP !

Mécontent du verdict de la Commission de Discipline de la LFP mercredi dernier après les incidents à Lyon envers Dimitri Payet, l’Olympique de Marseille décide de faire appel.

Après le verdict de la Commission de Discipline de la LFP sur les incidents à Lyon envers Dimitri Payet, l’Olympique de Marseille n’a pas caché son mécontentement. Jacques Cardoze avait d’ailleurs pesté devant les journalistes avant même que la décision soit officielle.

L’OM saisi la commission d’appel de la FFF

Ce mardi, le journal L’Equipe nous informe que le club fait appel de la décision de la Commission de Discpline. Pablo Longoria a saison « La Commission d’appel de la FFF pour contester les décisions de la LFP ».

A LIRE AUSSI : OL – OM : Riolo détruit Aulas et ses propos « lamentables » après le verdict de la LFP !

Pour rappel, le match doit être à rejouer au Groupama Stadium mais à huis clos. Le club lyonnais n’est sanctionné que d’un point ferme en Ligue 1. Les deux clubs avaient d’ailleurs pesté contre les décisions.

OL-OM : Marseille a fait appel de la décision de la commission de discipline Le club marseillais a saisi la commission d’appel de la FFF pour contester les décisions de la LFP, qui a notamment donné à rejouer le match OL-OM du 21 novembre https://t.co/4aSh9ARfSD pic.twitter.com/vVHUh7bTgo — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 14, 2021

.

Jacques Cardoze pestait déjà contre les décisions de la LFP

« Cette décision est profondément décevante, je dirais même humiliante pour les joueurs. À Nice, on a frappé un de nos joueurs ; le club a été sanctionné d’un point ferme. À Lyon, un de nos joueurs a de nouveau été frappé, et Lyon s’en tire avec un point ferme. Si je comprends bien le message envoyé par la Commission de discipline à l’ensemble des joueurs de Ligue 1, se faire frapper vaut 1 point ferme ; mais ça donne aussi la possibilité de rejouer un match. C’est une décision qui me paraît extrêmement dangereuse, risquée. Elle signifie que si on envoie 20 bouteilles sur la tête des Marseillais, on aura la possibilité de rejouer les 20 matches. C’est sans risque pour le club recevant, mais extrêmement pénalisant et humiliant pour le club victime. Si on reçoit 20 bouteilles dans l’année, on devra rejouer 20 matches ? C’est inéquitable. On a déjà rejoué Nice, on nous demande de rejouer Lyon, qui plus est en nous demandant de retourner à Lyon, une humiliation supplémentaire. Cette décision ne nous va pas. Depuis ce week-end, la rumeur courait qu’on n’aurait pas match gagné sur tapis vert. On ignorait totalement jusqu’à mardi midi qu’on ne nous convoquerait pas. On l’a vécu comme une humiliation suprême, comme un déni de justice ». Jacques Cardoze – source : La Provence (08/12/2021)

La réaction des Lyonnais

« L’Olympique Lyonnais prend acte de la très lourde sanction de la commission de discipline et regrette de servir d’exemple après une série de faits qui se sont produits dans d’autres stades depuis le début de saison. La commission de discipline a fait le choix de céder à l’émotion, mais aussi aux pressions venues de toute part. Avec cette décision sans précédent, la commission de discipline a créé une inégalité de traitement sur une même saison entre les clubs, où des actes bien plus graves ont entraîné des sanctions bien plus légères que celles décrétées contre l’Olympique Lyonnais. L’absence de barème établi pour les sanctions fait désormais peser un risque important sur l’équité sportive et financière des clubs français. Il est aujourd’hui incompréhensible de voir une escalade dans les sanctions où chaque nouveau club convoqué se retrouve avec le « casier disciplinaire » de ceux qui l’ont précédé. Seules des solutions pérennes permettront au football de sortir par le haut et de mettre un terme aux incidents que l’ensemble des clubs condamne de manière unanime. Ainsi, l’Olympique Lyonnais en appelle à tous les acteurs du football pour la mise en place d’un barème clair, distinguant les actes individuels des actes collectifs, tout en prenant également en compte le travail des clubs, ainsi que la notion de récidive. » Communiqué du club lyonnais