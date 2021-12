Le verdict de la LFP n’a pas plu aux Marseillais qui l’ont trouvé trop laxiste envers les Lyonnais… Ces derniers l’ont trouvé en revanche trop sévère avec ce point de retrait. Daniel Riolo a été scandalisé par les propos de Jean-Michel Aulas dans le communiqué publié ce mercredi soir.

Après près de deux semaines de débats et d’attente, le verdict de la LFP est enfin arrivé ce mercredi soir : le match entre l’OM et Lyon est à rejouer au Groupama Stadium mais sans supporters. Les Lyonnais écopent également d’un retrait d’un point en Ligue 1.

Jean-Michel Aulas continue de s’enfoncer de façon lamentable — Riolo

Jacques Cardoze était l’invité de l’After Foot sur RMC. Le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille a débattu avec Daniel Riolo et Gilbert Brisbois au sujet des sanctions infligés aux Lyonnais. Pour Daniel Riolo, il faut que les mentalités changent pour les clubs.

Il a également livré sa réaction au communiqué de l’Olympique Lyonnais publié quelques minutes auparavant. Le journaliste l’a trouvé scandaleux et lamentable. Il a notamment pointé du doigt Jean-Michel Aulas qui « continue de s’enfoncer » après deux semaines où il a enchaîné les déclarations pour défendre son club. Pour rappel, il était partisan de retraits de 3 à 6 points lorsque cela concernait l’OGC Nice en début de saison au mois d’août.

« Il faudrait qu’à partir de maintenant et malheureusement c’est que je note dans la réaction des Lyonnais et un petit peu chez les Marseillais, que l’on sorte de l’esprit boutique pour avancer dans le football. Si on ne prend pas de la hauteur et monsieur Longoria dans l’interview de l’Equipe a fait référence à une grille de sanction, il ne faut pas qu’il y ait deux discours ! Laissez les Lyonnais, Gilbert va lire le communiqué dans un instant qui est LAMENTABLE ! Jean-Michel Aulas continue de s’enfoncer de façon lamentable. Si personne ne prend de la hauteur, ça ne va jamais avancer. Il faut ranger tout ça et dire qu’à partir de maintenant c’est tolérance zéro. » Daniel Riolo – Source : After Foot sur RMC (08/12/21)