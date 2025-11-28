Indice UEFA : la bonne opération des clubs français !

La semaine européenne a offert un net bol d’air à l’indice UEFA de la France, portée par une série quasi parfaite de ses représentants sur la scène continentale. Parmi les performances marquantes, la victoire de l’OM face à Newcastle a constitué l’un des temps forts, confirmant la forme actuelle du club marseillais dans sa campagne européenne. Mais l’Olympique de Marseille n’a pas été le seul à briller : Strasbourg, Lyon, Lille, le PSG et donc l’OM ont tous remporté leur match.

Seul Monaco a dû se contenter d’un match nul, tandis que Nice poursuit sa série noire. Le club azuréen reste en effet sur 16 rencontres consécutives sans succès en Coupe d’Europe, et n’a toujours pas inscrit le moindre point cette saison. Une dynamique qui contraste avec le reste du contingent français, particulièrement performant lors de cette semaine décisive.

La France remonte mais reste 8e au classement de la saison

Malgré cette série positive, la France n’occupe encore que la 8e place au classement de la saison du coefficient UEFA. Néanmoins, l’écart avec les nations supérieures se réduit significativement. Avec 8.214 points, les clubs français se rapprochent désormais plus de l’Allemagne (4e avec 9.857 points) que des Pays-Bas (6e).

Le haut du classement saisonnier reste dominé par l’Angleterre (10.833 points), suivie de l’Allemagne, de l’Italie (9.571 points) et du Portugal (9.400 points). Derrière, la Pologne (9.375), l’Espagne (9.250), Chypre (9.250) et la France complètent le top 8.

Dans la perspective du prochain cycle européen, le classement 2021-2026 montre pour sa part une stabilité : l’Angleterre reste largement en tête (101.672 points), loin devant l’Italie (90.517) et l’Espagne (84.203). La France, 5e avec 73.391 points, devance toujours les Pays-Bas (64.700).

L’OM bien placé au classement des clubs

Sur le plan individuel, l’OM occupe la 25e place du classement des clubs pour la saison, avec 10.000 points. Un rang solide, qui reflète les performances des Marseillais. À l’inverse, Nice se retrouve à la 236e place, à égalité avec le SK Rapid, avec 0 point.

La saison européenne est loin d’être terminée, mais cette semaine réussie offre à la France un précieux capital en vue de la lutte à venir pour les places européennes de la saison suivante. Les prochains rendez-vous auront un impact majeur sur l’évolution de l’indice UEFA, alors que l’écart avec les nations concurrentes se resserre progressivement.