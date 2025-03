Indice UEFA : L’OM et les clubs français peuvent souffler !

La France a officiellement sécurisé sa cinquième place à l’indice UEFA, garantissant ainsi quatre clubs en Ligue des champions pour la saison 2026-2027. Une nouvelle qui permet aux équipes françaises dont l’OM de voir l’avenir avec plus de sérénité.

Si le Paris Saint-Germain poursuit son parcours en Ligue des champions, Monaco, Brest et Lille n’ont pas réussi à atteindre les quarts de finale. Malgré ces éliminations, la Ligue 1 pourra toujours compter sur quatre représentants lors des deux prochaines éditions de la compétition européenne : trois clubs directement qualifiés en phase de ligue et un devant passer par les tours préliminaires.

Ce verdict est tombé ce mercredi soir, alors que le LOSC a été éliminé par Dortmund (1-2 après un nul 1-1 à l’aller). Dans le même temps, le PSV Eindhoven, principal concurrent des clubs français pour le coefficient UEFA, n’a pas pu renverser Arsenal (2-2, après une lourde défaite 1-7 à l’aller).

A lire : PSG – OM : La blessure d’Hojbjerg déplace le problème pour De Zerbi !

Une avance confortable sur les Pays-Bas

Les Pays-Bas, qui suivaient de près la France dans la course au coefficient, ne comptent plus que deux clubs en lice en Ligue Europa : l’Ajax Amsterdam et l’AZ Alkmaar. Ces équipes doivent encore disputer leur huitième de finale retour, mais leur possible affrontement en quart limite les points qu’elles peuvent encore engranger. Avec un retard de 3,801 points, l’Eredivisie ne pourra pas rattraper la Ligue 1 d’ici la fin de la saison.

Un enjeu toujours présent

Si la cinquième place est sécurisée, l’objectif reste d’accroître l’écart pour les saisons à venir. Avec Lyon, bien placé après sa victoire 3-1 à l’aller contre le FCSB, et le PSG, opposé à Aston Villa en quart de finale de Ligue des champions, des points supplémentaires peuvent encore être engrangés.

À cela s’ajoute un facteur important : l’indice UEFA est calculé sur cinq saisons. Dès cet été, la France perdra 7,916 points de la saison 2020-2021, mais les Pays-Bas en perdront 9,200, renforçant ainsi l’avance de la Ligue 1. Cette situation pourrait aussi permettre à la France de conserver sept clubs européens en 2027-2028.

Classement UEFA (total sur cinq saisons) :

Angleterre : 108,767 (5/7) Italie : 94,731 (4/8) Espagne : 91,453 (5/7) Allemagne : 85,456 (3/8) France : 70,951 (2/7) Pays-Bas : 67,150 (2/6) Portugal : 62,266 (1/5)

Avec cette cinquième place confirmée, la Ligue 1 assure sa place parmi les championnats européens de premier plan et offre des perspectives encourageantes pour ses clubs engagés en compétitions continentales.