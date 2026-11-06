La France conserve sa cinquième place à l’indice UEFA, mais son avance sur le Portugal continue de fondre. Après la quatrième journée des compétitions européennes, l’écart entre les deux nations n’est plus que de 3,146 points.

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Les clubs français↗ ont pourtant réalisé un bilan globalement positif avec trois victoires, trois matchs nuls et une défaite. La victoire de l’OM sur la pelouse du Bayer Leverkusen, obtenue grâce à un but d’Amine Gouiri, n’a toutefois pas suffi à empêcher le Portugal de réduire encore son retard au classement calculé sur cinq saisons.

Le Portugal réalise une semaine presque parfaite

Les représentants portugais ont signé une semaine particulièrement réussie avec quatre victoires et un match nul. En Ligue des champions, le Sporting Portugal a battu le Chakhtar Donetsk (1-0), tandis que le FC Porto a largement dominé Naples (4-1), décrochant son premier succès de la saison dans la compétition. Benfica s’est également imposé en Ligue Europa contre le Lech Poznan (3-1). En parallèle, Torreense, club de deuxième division, a arraché une victoire contre l’Ararat-Armenia (3-2) grâce à deux buts inscrits dans le temps additionnel. Seul Braga a laissé des points en route, avec un match nul face à Aarhus (0-0) en Ligue Conférence.

Les clubs français restent cinquièmes devant le Portugal

Le classement UEFA↗ place toujours la France en cinquième position avec 72,296 points, devant le Portugal et ses 69,150 points. L’écart était encore de 3,660 points avant cette nouvelle journée européenne, contre 3,146 désormais. Depuis le début de la saison, l’avance française est passée de 4,832 à 3,146 points.

La semaine française a notamment été marquée par le large succès du PSG à Villarreal (6-0) et le nul de Lille à Bodø/Glimt (0-0) en Ligue des champions. En Ligue Europa, Marseille s’est imposé à Leverkusen, tandis que Lyon↗ a obtenu un point contre la Real Sociedad (1-1) et que Rennes a été tenu en échec par l’Olympiakos (0-0). Monaco a complété le bilan avec une victoire contre Nordsjaelland (2-0), alors que le RC Lens a subi une lourde défaite à domicile face à Côme (1-9).

Sept places européennes en jeu pour 2028-2029

La cinquième place du classement UEFA permet actuellement à un pays de bénéficier de sept représentants en compétitions européennes. Elle offre notamment trois qualifications directes pour la phase de ligue de la Ligue des champions et une place au troisième tour préliminaire. La France est déjà assurée de conserver ses sept représentants pour la saison 2027-2028. En revanche, la répartition des places pour 2028-2029 dépendra du classement final de la saison en cours. La Belgique, septième, compte 8,246 points de retard sur la France, tandis que l’Allemagne, quatrième, possède une avance de 12,677 points.