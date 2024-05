Infirmerie OM : Une très bonne nouvelle pour Gasset pour le match retour !

L’OM a concédé un match nul ce jeudi soir face à L’Atalanta (1-1) ce jeudi soir lors de la demi finale aller de la Ligue Europa. Au terme de la rencontre, l’entraineur de l’OM Jean Louis Gasset a donné des nouvelles de l’infirmerie olympienne. Il pourra compter sur le retour d’un joueur pour le match retour.

Le coach de l’OM Jean Louis Gasset a annoncé le retour d’un joueur pour le match retour contre l’Atalanta la semaine prochaine. Il s’agit de Bamo Meité. Une bonne nouvelle pour le technicien olympien qui manque de solutions dans ce secteur défensif depuis plusieurs semaines.

«On en a ce soir qui débutaient et qui ne pouvaient jouer qu’une heure, que ce soit Clauss ou Sarr. On va récupérer Gigot, qui était suspendu, et Meïté. On va pouvoir avoir un effectif plus conséquent que ces derniers temps, » a ainsi indiqué le coach marseillais en conférence de presse d’après match.

Un retour important dans un secteur de jeu impacté par de nombreuses blessures ces dernière semaines.

