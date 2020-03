[Info FCM] – Commissions d’agents, montants des transferts, etc : les chiffres officiels du dernier mercato de l’OM !

L’Olympique de Marseille se trouve dans une situation financière compliquée suite à ses importances dépenses ces trois dernières années. Le club a donc dû se montrer prudent lors du dernier mercato…

Les comptes intermédiaires (arrêtés au 31 décembre 2019) de la SASP Olympique de Marseille nous offrent en effet un panorama complet des dépenses et recettes concernant le dernier mercato estival du club. Il est tout d’abord intéressant de noter que l’OM met en avant le fait qu’il ait eu une balance des transferts positifs cet été.

27 millions d’euros d’achats contre 27,7 millions d’euros de ventes.

Un chiffre brut qui peut être rassurant vis-à-vis de certaines instances (DNCG, UEFA) mais qui a une valeur comptable toute relative. Puisqu’en effet concernant les indemnités de mutation, celles-ci doivent toujours être comptablement lissées sur l’ensemble du contrat des joueurs et que par conséquent il convient de déduire des 27,7M€ l’impact économique restant des dernières années de contrat de Gustavo, Njie et Ocampos.

Idem dans le sens des arrivées où comptablement l’impact du transfert de Dario Benedetto est étalé sur ses quatre ans de contrat et non pas uniquement sur l’exercice à venir.

Il y a enfin le cas Alvaro dont le prêt a un coût, comptabilisé plus loin.

Diminution également des commissions d’agents

Autre fait intéressant, la diminution des commissions d’agents comparée à la période précédente. L’OM aurait ainsi payé sept millions d’euros aux intermédiaires et représentants des joueurs contre dix la saison précédente à la même époque.

À noter qu’entre les 10 020 000 € comptabilisés fin décembre 2018 et les 10 798 000 € déclarés par l’OM à la Ligue l’issue de la saison dernière, un seul joueur est arrivé : Mario Balotelli. Un indice sur la commission de Mino Raiola dans ce deal ?