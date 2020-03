[Info FCM] : L’OM a déjà prévu de ne pas respecter son accord avec le Fair-Play Financier !

Le dossier de l’Olympique de Marseille a récemment été transféré à la chambre de jugement de l’ICFC dans le cadre du fair-play financier. Malheureusement de nouveaux éléments laissent à penser que cette histoire entre l’OM et l’UEFA va se prolonger dans la durée…

Tout d’abord et comme révélé par le journaliste Emmanuel Barranguet (AFP), les sanctions à venir annoncées par l’UEFA début mars concernent bien la saison dernière.

fair-play financier: @OM_Officiel devant la chambre de jugement pour son déficit 2018-19, pas pour la prévision de déficit de 2019-20, la saison n’est pas finie. La sanction ne devrait pas être atomique, pas comme ManCity ou Milan. Plutôt amende ou recrutement freiné. Mais gare! — [email protected] (@EBarranguet) March 5, 2020





Les comptes intermédiaires de la S.A.S.P Olympique de Marseille déposés au greffe du tribunal de commerce de Marseille le confirme. Dans l’accord de règlement signé en juin 2019, l’UEFA avait bien effectué certaines demandes au club concernant la saison 2018/19. L’OM n’est pas parvenu à respecter cette partie des demandes et il ne prévoit apparemment pas de respecter non plus celles exigées pour la fin de saison actuelle…

L’OM prévoit une amende raisonnable de la part de l’UEFA ?

Dans ce contexte de non respect de l’accord de règlement, l’OM semble confiant dans sa capacité à négocier une sanction légère comme indiqué ci-dessous « La société (OM) reste confiante dans le bien fondé de ses positions et continue à mener toutes les actions en son pouvoir pour obtenir gain de cause. »

Si l’amende de 2M€ a déjà bel et bien été provisionnée au 30 juin dernier, l’OM semblerait se préparer à une autre sanction similaire avec une provision d’1M€ au 31 décembre 2019.

Si ces comptes ne sont que partiels et les chiffres avancées dans le cadre du FPF de simples estimations de risques, l’attitude de l’OM ressemble en tout cas à une prise de risque assumée vis-à-vis de l’UEFA…