[Info FCM] : De (petites) précisions supplémentaires dans le projet de rachat du club porté par Boudjellal…

L’annonce de Var Matin aujourd’hui d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille porté par Mourad Boudjellal a fait l’effet d’une petite bombe. Le très médiatique ancien président du RCT a même confirmé dans la foulée l’exactitude de ces infos à nos confrères de RMC…

Sans surprise, encore moins après la déclaration publique de Boudjellal à RMC, toutes les informations présentées par le journal L’Équipe sur cette offre nous ont été confirmées par nos sources. Mourad Boudjellal est en effet le porteur d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille financé par un consortium agrégeant des fonds en provenance du Moyen-Orient emmené par un homme d’affaires franco-tunisien.

Cela fait plus de six mois que les architectes de ce projet travaillent sur ses contours et notamment ses aspects financiers. L’état des finances olympiennes (et ses déficits récurrents) ayant bien été pris en compte en amont. La capacité financière du consortium est très importante mais l’investissement total (rachat inclus) n’a pas encore été arrêté.

Boudjellal prêt à aller au bout…

Mourad Boudjellal est en tout cas convaincu du sérieux du projet et compte bien aller au bout de la démarche. Cela met en danger sa présence au Sporting Toulon (N2) mais c’est un risque qu’il est prêt à prendre. Du côté du club toulonnais, on a d’ailleurs compris que s’il fallait faire un choix entre Toulon et l’OM, la possibilité marseillaise serait difficile à repousser…

Boudjellal en porteur public, la fameuse très grande banque privée d’affaire en porteur privé, ce projet a des arguments à faire valoir. Reste à savoir s’ils seront suffisants pour faire vaciller McCourt qui, aux dernières nouvelles, ne semblait pas vendeur…