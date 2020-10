[Info FCM] : McCourt donne plus de pouvoir à l’OM à l’un de ses proches…

Si certains imaginaient déjà Frank McCourt quitter l’Olympique de Marseille cet été, le milliardaire américain est toujours là. Et il continue de s’appuyer sur sa garde rapprochée au club…

Et un peu plus encore depuis le 30 septembre dernier. En effet, au cours d’une réunion documentée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, Jeffrey Ingram a été nommé Directeur Général Délégué d’Éric Soccer.

Ingram déleste McCourt de quelques responsabilités

Quelques petits rappels s’imposent.

Tout d’abord Éric Soccer est la holding qui contrôle la SASP Olympique de Marseille, c’est en s’emparant de l’intégralité des actions de cette holding que McCourt est devenu propriétaire du club.

Il avait été immédiatement décidé de concentrer l’ensemble des pouvoirs décisionnaires à l’intérieur d’Éric Soccer entre les mains du Bostonien. Il était devenu le jour même du rachat, Président ET Directeur Général de la société.

Extrait du PV conseil d’administration Éric Soccer 17 octobre 2016

Ce qui a donc changé depuis le 30 septembre 2020 c’est que tous les pouvoirs décisionnaires ne sont plus trustés par McCourt puisque Jeffrey Ingram récupère le poste de Directeur Général Délégué. Président de McCourt LP, et nommé en 2016 au sein du directoire de la SASP OM, Ingram est un homme de confiance du milliardaire.