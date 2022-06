Info FCM – Mercato OM : Deux offres pour Caleta-Car !

A un an du terme de son contrat, le défenseur de l’OM Duje Caleta Car dispose d’un bon de sortie. L’international croate a deux offres en sa possession mais prend le temps de la réflexion.

Arrivé en 2018, Duje Caleta Car a connu des hauts et des bas avec l’Olympique de Marseille. Acheté 19 millions d’euros, il ne lui reste plus qu’un an de contrat, et l’OM ne le retiendrait pas. L’international croate dispose toujours d’une certaine côte en Angleterre. Ainsi selon nos informations ce dernier aurait à ce jour deux offres concrètes entre les mains. L’une de West Ham, et l’autre de Crystal Palace.

L’ancien défenseur de Salzbourg ne veut toutefois pas se précipiter avant de trancher sur son avenir. La perspective de disputer la Ligue des champions avec l’Olympique de Marseille, et aller au bout de son contrat est une option qu’il n’écarte pas, bien au contraire.

à lire aussi : Mercato OM : Génésio a rencontré Mandanda ?

« Il a affirmé qu’il voulait rester ici »

Sur le plateau de l’émission l’Apéro Mercato ce jeudi, BK nous donne son avis concernant Caleta-Car qui intéresse deux clubs de Premier League. West Ham et Crystal Palace auraient le défenseur croate dans le viseur.

« C’est compliqué parce que y a eu des départs avortés, notamment celui à Liverpool pendant un mercato hivernal. Je pense que ça l’avait travaillé un moment parce que ses performances s’en ressentaient par la suite, il avait un peu la tête dans le sac le garçon. Je pense que c’était pas le seul départ avorté. Après il a affirmé qu’il voulait rester ici, la saison prochaine il y a quand même la Ligue des Champions. La Ligue des Champions au Vélodrome ça doit être quelque chose qu’il a envie de vivre avec une équipe compétitive. On sait que les joueurs essayent d’aller au bout du contrats pour essayer de bénéficier d’une prime à la signature qui est plus juteuse et de faire jouer la concurrence, ça devient très compliqué à gérer » BK Source : Football Club de Marseille ( 16/06/2022 )