Mercato OM : Génésio a rencontré Mandanda ?

Le mercato estival a commencé, ça s’agite dans le sens des arrivées mais aussi des départs, Steve Mandanda a des touches en Ligue 1. Selon François Rauzy, journaliste pour France Bleu via un Space sur Twitter, le gardien olympien aurait rencontré Bruno Génésio, l’entraîneur du Stade Rennais il y a quelques semaines.

L’avenir de Steve Mandanda à l’OM semble difficile à prédire. Sous contrat jusqu’en 2024, le gardien ne souhaiterait pas recommencer une une nouvelle saison dans la peau d’un numéro 1bis voire 2. Si les choses ne changent pas à son égard, un départ pourrait alors être évoqué cet été et si Nice était un temps intéressé par l’international français, un autre prétendant serait déjà passer à l’action pour récupérer Mandanda.



Reverra-t-on Steve Mandanda avec le maillot de l’OM, l’hypothèse est permise. En effet, la saison de l’international français n’a pas été idéale avec la concurrence de Pau Lopez. Annoncé sur le départ par certains médias, Mandanda attendrait toutefois des gardiens sur son futur temps de jeu la saison prochaine. La décision revient aux dirigeants marseillais qui devront signifier au gardien de 37 ans le rôle qu’il aura la saison prochaine, suivant celui-ci, Steve Mandanda prendra sa décision.

Des contacts Génésio-Mandanda ?

Âgé de 37 ans, Steve Mandanda n’aura sans doute aucune difficulté à retrouver un club. Sur les tablettes du Stade Rennais et de l’OGC Nice depuis quelques semaines déjà, le champion du monde 2018 aura le choix. Mais selon certains médias, c’est Rennes qui serait le club le plus intéressé pour récupérer le gardien de l’OM. Selon les informations de François Rauzy, journaliste pour France Bleu , prononcées lors d’un Space Twitter, Bruno Génésio, l’entraîneur du club rennais aurait rencontré Steve Mandanda il y a quelques semaines…



Interrogé sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, Jean Michel Larqué estime que Steve Mandanda doit rester à l’Olympique de Marseille. Selon lui, le portier olympien est bien meilleur que Pau Lopez et mérite d’être titulaire à l’OM la saison prochaine.

» Mandanda fera le choix qu’il veut mais Rennes c’est un mauvais choix. Oui c’est un club ambitieux et a besoin d’un gardien mais quand j’observe ce qui se passe à l’OM avec les gardiens, j’ai tout simplement l’impression qu’il y a un titulaire et un remplaçant. Il y a clairement un gardien qui est meilleur que l’autre, c’est Steve Mandanda. Steve Mandanda ne doit pas partir de l’OM car le club en a besoin et parce qu’il est meilleur que Pau Lopez. C’est pour cela que je pense qu’il ferait un mauvais choix en quittant l’OM. C’est le meilleur atout pour eux dans les buts. » Jean Michel Larqué – Source : RMC Sport (10/06/2022)

