[Info FCM] : OM développement, une restructuration préparée depuis deux mois…

Via une tribune publiée par son président délégué sur Linkedin le dimanche 24 mai 2020, l’Olympique de Marseille a officialisé sa volonté de recruter deux directeurs généraux aux attributions distinctes : l’un pour le sport, l’autre pour le business. Ce qui est présenté comme « une transformation » par Jacques-Henri Eyraud dans sa diatribe sur le réseau social de Microsoft a déjà des conséquences directes sur la structure juridique du club…

En effet, le 12 mars 2020, la SASP Olympique de Marseille a délégué à sa toute nouvelle branche, la SAS OM Développement, l’ensemble des activités Sponsorship et Licensing. De par cette transformation structurelle, l’Olympique de Marseille officialisait, il y a de ça déjà deux mois, la dissociation des activités sportives et commerciales en son sein.

Voici des extraits du Traité d’apport partiel simplifié déposé au greffe du Tribunal de commerce de Marseille le 13 mars 2020.

Et voici de manière un peu plus développé, les attributions spécifiques de la société « OM Développement » au sein du groupe OM.

Le futur « Head of Business » devrait donc être surtout le futur « Head of OM Développement »… Mais toujours sous la supervision de Jacques-Henri Eyraud, précision qui a son importance.

OM DÉVELOPPEMEnt PAS vraiment UN SOUS-MARIN PRÉALABLE À LA VENTE…

En effet, certains passionnés du club suivant avec assiduité les publications des annonces BODACC au Registre du Commerce et des Sociétés se sont interrogés sur cette nouvelle entité, OM Développement, et les démarches qui y étaient entreprises. N’était-ce pas là les prémices d’une entrée d’un actionnaire minoritaire au capital de l’entreprise ? Apport partiel d’actif ?

Il convient tout d’abord de préciser que cette nouvelle société est une propriété à 100% de la SASP Olympique de Marseille. Une branche simplement, à l’instar de OM Médias ou OM Opérations (en charge de la gestion du Stade Vélodrome).

Tableau extrait des comptes annuels consolidés de la société Éric Soccer

Extrait du Traité d’Apport Partiel d’Actif entre la SASP OM et la SAS OM Développement

Plusieurs avocats d’affaires ont été interrogés dans le cadre de cet article sur la théorie du vaisseau sous-marin précédant l’entrée d’un actionnaire minoritaire. Un certain nombre d’entre eux reconnait le potentiel de la marque OM et son attrait pour un investisseur. Par contre ils mettent tous inlassablement en avant deux points bien précis : 1, il existe des manières bien plus simples pour faire entrer au capital un actionnaire minoritaire et 2, dans l’état actuel du club, cette restructuration fait sens.

Bref, pour trouver des indices sur une éventuelle Vente OM, il faudra sans doute aller chercher ailleurs. Cette « transformation » confirme plutôt une stratégie des actuels investisseurs sur le moyen/long terme qu’autre chose…