Infos, rumeurs, officialisations… Les tableaux mercato OM de ce samedi 24 janvier 2026 !

Deux arrivées ont été officialisé vendredi, plusieurs départs sont encore dans les tuyaux ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2026.
Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce samedi : officialisation pour Nwaneri et Timber, Mughe sur le départ…
ARRIVEES
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Quinten Timber
|Feyenoord
|4.5M€
|Ethan Nwaneri
|Arsenal
|Prêt payant sans OA
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Himad Abdelli
|Angers
|2 – 4M€
|Da Cunha
|Cômes
|15M€
|Carascal
|Flamengo
|15M€
|Hadj Moussa
|Feyenoord
|22M€
|Souffian El Karouani
|FC Utrecht
|15M€
DÉPARTS
|
OFFICIEL
|Nom
|Club
|Montant du Transfert
|Pol Lirola
|Hellas Véronne
|Libre
|Ruben Blanco
|–
|Libre
|Robinio Vaz
|LAS Roma
|20 + 5M€
|Luiz Felipe Ramos
|Rayo
|Libre
|
Infos – Rumeurs
|Nom
|Club
|Montant
Estimé
|Faisabilité
|Neal Maupay
|Lille, Paris FC, Liga…
|Transfert
|Ulisses Garcia
|Hellas, Suisse, Bundesliga…
|Prêt avec OA
|PE Hojbjerg
|PJuventus
|4M€
|Angel Gomes
|Angleterre
|5M€
|Darryl Bakola
|Leverkusen
|15M€
|François-Régis Mughe
|AEL Limassol
|1M€
