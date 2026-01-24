Infos, rumeurs, officialisations… Les tableaux mercato OM de ce samedi 24 janvier 2026 !

Deux arrivées ont été officialisé vendredi, plusieurs départs sont encore dans les tuyaux ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2026.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce samedi : officialisation pour Nwaneri et Timber, Mughe sur le départ…

ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Quinten Timber Feyenoord 4.5M€ Ethan Nwaneri Arsenal Prêt payant sans OA

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Himad Abdelli Angers 2 – 4M€ Da Cunha Cômes 15M€ Carascal Flamengo 15M€ Hadj Moussa Feyenoord 22M€ Souffian El Karouani FC Utrecht 15M€

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert Pol Lirola Hellas Véronne Libre Ruben Blanco – Libre Robinio Vaz LAS Roma 20 + 5M€ Luiz Felipe Ramos Rayo Libre