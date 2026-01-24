Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Infos, rumeurs, officialisations… Les tableaux mercato OM de ce samedi 24 janvier 2026 !
OM Actualités

Infos, rumeurs, officialisations… Les tableaux mercato OM de ce samedi 24 janvier 2026 !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Tableaux Récap Mercato OM - Olympique de Marseille

Deux arrivées ont été officialisé vendredi, plusieurs départs sont encore dans les tuyaux ! Voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2026. 

 

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Ce samedi : officialisation pour Nwaneri et Timber, Mughe sur le départ…

 

A lire : OM : Greenwood sur le banc contre Lens ?

ARRIVEES

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert
Quinten Timber Feyenoord 4.5M€
Ethan Nwaneri Arsenal Prêt payant sans OA

 

 

 

 

Infos – Rumeurs
Nom Club Montant 
Estimé		 Faisabilité
Himad Abdelli Angers 2 – 4M€
Da Cunha Cômes 15M€
Carascal Flamengo 15M€
Hadj Moussa Feyenoord 22M€
Souffian El Karouani FC Utrecht 15M€

 

DÉPARTS

OFFICIEL
Nom Club Montant du Transfert
Pol Lirola Hellas Véronne Libre
Ruben Blanco Libre
Robinio Vaz LAS Roma 20 + 5M€
Luiz Felipe Ramos Rayo Libre

 

 


Infos – Rumeurs
Nom Club Montant 
Estimé		 Faisabilité
Neal Maupay Lille, Paris FC, Liga… Transfert
Ulisses Garcia Hellas, Suisse, Bundesliga… Prêt avec OA
PE Hojbjerg PJuventus 4M€
Angel Gomes Angleterre 5M€
Darryl Bakola Leverkusen 15M€
François-Régis Mughe AEL Limassol 1M€

 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823