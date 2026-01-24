OM : Greenwood sur le banc contre Lens ?

À la veille du choc entre l’OM et le RC Lens, ce samedi soir au Vélodrome (21h05), Roberto De Zerbi prépare plusieurs ajustements majeurs dans son onze de départ. Selon L’Équipe, l’entraîneur marseillais réfléchit sérieusement à se passer de Mason Greenwood, pourtant meilleur buteur du club, tandis que les recrues Quinten Timber et Ethan Nwaneri pourraient débuter.

Roberto De Zerbi aime surprendre, mais rarement au détriment de ses cadres offensifs. Et pourtant, à l’approche d’un rendez-vous important face à Lens en Ligue 1, le technicien italien a testé des options fortes lors de la dernière séance d’entraînement à La Commanderie. Parmi elles, l’absence de Mason Greenwood dans l’équipe-type alignée vendredi, un signal fort à moins de 24 heures du match.

Une gestion pensée en vue de Bruges

Joueur le plus utilisé de l’effectif cette saison toutes compétitions confondues, Greenwood n’a manqué qu’un seul match depuis son arrivée. Mais selon L’Équipe, De Zerbi pourrait le préserver en prévision du déplacement décisif à Bruges, déterminant pour une qualification en barrages de la Ligue des champions. Face à Liverpool mercredi (0-3), l’ailier anglais avait encore été l’un des rares dangers marseillais, ce qui renforce l’hypothèse d’une gestion physique ciblée.

D’autres cadres pourraient également souffler. Benjamin Pavard, en difficulté contre les Reds, est pressenti sur le banc. La défense pourrait être réorganisée autour de Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi et Facundo Medina, dans un système hybride appelé à évoluer en cours de match.

Enfin, cette rencontre pourrait marquer les grands débuts de deux recrues hivernales. Quinten Timber, déjà jugé prêt par De Zerbi, est pressenti au milieu aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg, tandis qu’Ethan Nwaneri pourrait être aligné sur le flanc droit de l’attaque. Devant, Amine Gouiri devrait encore être préféré à Pierre-Emerick Aubameyang. Un OM remodelé, entre gestion des corps et paris assumés, pour un match déjà crucial.

