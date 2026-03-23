Inquiétude pour la blessure de Greenwood, officiel pour Longoria et drôle de rumeur mercato venue d’Angleterre… les 3 infos OM de ce vendredi 23 mars !

Un lundi agité à Marseille entre inquiétude sportive, tournant institutionnel et rumeurs de mercato. L’Olympique de Marseille traverse une période charnière de sa saison, marquée par une défaite face à Lille et des incertitudes majeures. La blessure de Mason Greenwood suscite de vives inquiétudes, tandis que le départ officiel de Pablo Longoria vient bouleverser l’organigramme du club. En parallèle, une rumeur venue d’Angleterre alimente déjà les spéculations autour de l’avenir de l’attaquant marseillais.

OM : inquiétude maximale autour de la blessure de Mason Greenwood

La rencontre face à Lille a laissé des traces bien au-delà du score. Sorti dès la 18e minute après un choc avec Calvin Verdonk, Mason Greenwood a rapidement suscité l’inquiétude du staff marseillais. Touché à la jambe gauche, l’attaquant anglais doit passer des examens médicaux afin de déterminer la gravité de sa blessure.

Privé de son principal atout offensif, l’OM a vu son animation se désorganiser face à un adversaire solide. L’impact de Greenwood cette saison — 25 buts et 8 passes décisives selon les données fournies — souligne à quel point son absence pourrait peser lourd dans la course aux objectifs.

L’entraîneur Habib Beye a évoqué un choc « assez violent », laissant planer le doute entre une simple béquille et une possible lésion musculaire. Le timing est particulièrement délicat, alors que Marseille reste engagé dans la lutte pour le podium de Ligue 1.

Déjà suspendu pour le déplacement à Monaco, Greenwood pourrait voir son indisponibilité se prolonger, ce qui constituerait un véritable coup dur pour la fin de saison marseillaise.

OM : Pablo Longoria quitte officiellement la présidence

C’est un tournant majeur dans la gouvernance du club. L’OM a officialisé ce lundi le départ de Pablo Longoria, après six années passées à différents postes clés, dont celui de président.

Mis en retrait depuis février par le propriétaire Frank McCourt, le dirigeant espagnol a trouvé un accord pour mettre fin définitivement à sa collaboration avec le club. Le communiqué officiel salue son engagement et son travail, marquant la fin d’un cycle important.

Arrivé initialement comme directeur sportif avant de prendre la présidence en 2020, Longoria aura été au cœur d’une période agitée mais structurante. Entre refonte de l’effectif, campagnes européennes régulières et instabilité sportive, son passage laisse une empreinte contrastée mais significative.

Selon les éléments communiqués, son refus d’occuper un rôle secondaire a accéléré cette séparation désormais actée.

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Mercato OM : une rumeur anglaise relance le feuilleton Greenwood

Une information en provenance du média britannique The Sun vient agiter l’actualité marseillaise. Selon cette source, Mason Greenwood aurait donné un accord de principe à la Juventus Turin en vue du prochain mercato estival.

Toujours selon cette même source, Greenwood privilégierait un départ vers la Serie A et aurait écarté un retour en Premier League. Le rôle de Damien Comolli, désormais à Turin, est également évoqué comme un possible facilitateur.

Le média avance aussi que le joueur ne serait pas pleinement épanoui à Marseille depuis le départ de Roberto De Zerbi, sans qu’aucune confirmation officielle ne vienne appuyer cette affirmation.

Enfin, ce dossier resterait conditionné aux résultats sportifs de la Juventus, qui devra se qualifier pour la Ligue des champions afin de concrétiser une telle opération.

À ce stade, ni l’entourage du joueur ni l’OM n’ont confirmé ces informations.