Inquiétude pour Mughe, le point sur les futurs absents à la CAN et le bordel au Vélodrome… Les 3 infos OM de ce dimanche !

L’Olympique de Marseille possède un bel effectif cette saison avec beaucoup de joueurs africains de très bons niveaux. Malheureusement, beaucoup d’entre eux pourraient quitter le club en janvier prochain au moment de la CAN…

La trente-quatrième CAN se déroulera en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

Durant cette période, l’OM devrait disputer quatre matchs de championnat (trois réceptions à domicile, Strasbourg, Monaco et Metz et un déplacement, à Lyon) ainsi qu’un potentiel seizième de finale de Coupe de France (le 21 janvier) et un potentiel huitième (autour du 7 février). Six rencontres donc. Avec combien d’absents ?

Deux internationaux sont déjà assurés de ne pas y aller, car éliminés en qualifications, il s’agit de deux recrues : Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang.



Six joueurs sont certains d’y aller (ou au moins de voir leur sélection y aller) : Azzedine Ounahi et Amine Harit avec le Maroc, Ismaïla Sarr, Pape Gueye et Iliman Ndiaye avec le Sénégal ainsi que Chancel Mbemba, qualifié hier avec la République Démocratique du Congo.

Les deux camerounais François-Régis Mughe et Simon Ngapandouetnbu sont en ballotage favorable, un nul ou une victoire mardi dans le match des Lions Indomptables face au Burundi les qualifierait.

Il y aurait donc huit potentiels absents tout en surveillant la situation du dernier arrivée, Bamo Meïté, susceptible d’être appelé avec la Côte d’Ivoire d’ici-là.

Hier nous apprenions la blessure en sélection sénégalaise d’Ismaïla Sarr. Un second joueur de l’Olympique de Marseille pourrait bien s’être blessé avec sa sélection lors de cette trêve…

François-Régis Mughe honore en effet son premier appel avec les A du Cameroun après un début de saison intéressant avec l’OM. Le virevoltant ailier a malheureusement terminé l’entraînement d’hier avec les Lions Indomptables blessé, visiblement touché à la cheville.

Il faut se souvenir que le jeune camerounais avait déjà été blessé à la cheville après la première journée de championnat suite à un tacle largement illicite d’un Rémois…



Attendons d’en savoir plus sur la véritable nature de cette blessure. En espérant qu’il ne s’agisse là de rien de grave…

Il ne manque qu’un seul élément, Pape Gueye suspendu pendant 4 mois par la FIFA.

Gardiens: Ruben Blanco, Pau Lopez

Défenseurs: Leonardo Balerdi, Jonathan Clauss, Samuel Gigot, Renan Lodi, Chancel Mbemba, Bamo Meïté, Michael Murillo, Emran Soglo

Milieux: Amine Harit, Geoffrey Kondogbia, Azzedine Ounahi, Valentin Rongier, Jordan Veretout

Attaquants: Pierre-Emerick Aubameyang, Joaquin Correa, François-Régis Mughe, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Vitor Vitinha

Pape Gueye, suspendu jusqu’en décembre, est le seul absent de marque parmi les 21 joueurs inscrits sur la liste de l’OM pour l’Europa League.

La Coupe du Monde de rugby a débuté partout en France. Marseille et son stade Stade Vélodrome font partie des villes hôtes. Malheureusement encore une fois, la France s’affiche piteusement en ce qui concerne l’organisation de grands évènements…

La première rencontre qui devait se dérouler à Marseille était un alléchant Angleterre/Argentine.

Des milliers de supporters avaient bien sûr fait le déplacement… et nombre d’entre eux n’ont pas pu assister au coup d’envoi car bloqué sur le parvis en face du Vélodrome.

Après le fiasco et le scandale lié à l’organisation de la finale, Liverpool/Real Madrid, de Ligue des Champions en 2022 au Stade de France, cette situation passe très mal chez les Anglais. Pour rappel des familles avaient alors été bloquées à l’entrée, des tickets valables refusés, des parents et enfants gazés dans la confusion… Les justifications des ministres français sur le sujet avaient rendu furieux les anglais présents qui avaient l’impression qu’ont les faisait passer pour des hooligans encore une fois…

Le journaliste anglais Daniel Austin était très remonté après cette situation : « Cet attroupement au Stade Vélodrome ce soir est totalement inacceptable. La France est incapable d’organiser de grands évènements. Son approche de la gestion des foules et de la sécurité est incompétent et dangereux. Ils mettent la vie des spectateurs en danger ! Comme pour la finale de Ligue des Champions 2022, la gestion sécuritaire des évènements comme ça en France est une extension de la violence que beaucoup de français expérimentent de manière journalière. »

