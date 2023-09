Gros coup dur pour Sarr ! (et l’OM ?)

Le Sénégal se prépare à deux confrontations de taille dans les jours à venir, ce samedi soir contre le Rwanda, et mardi prochain contre l’Algérie, dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN). La sélection sénégalaise devra se passer de l’attaquant de l’OM Ismaila Sarr. En effet, ce dernier s’est blessé et va rentrer à Marseille se soigner.

Selon les informations de Record Sénégal, l’ailier de l’Olympique de Marseille a subi une blessure qui le contraindra à regagner la France plus tôt que prévu. Cette nouvelle est un coup dur pour le sélectionneur Aliou Cissé, qui devra se passer des services de l’ancien ailier de Watford, notamment lors du match contre les redoutables Fennecs d’Algérie. Cette situation pourrait également être un gros coup dur pour l’Olympique de Marseille.

Blessure aux ischio jambiers il va passer une IRM rapidement https://t.co/SPWnXgCeql — Ziad Fakhri (@ZiadFakhri_) September 9, 2023

À l’heure actuelle, la gravité de la blessure d’Ismaila Sarr reste à déterminer. Il passera des examens médicaux complémentaires dès son retour en France. Reste à espérer qu’il puisse être disponible pour le prochain match de l’OM face à Toulouse dans huit jours au vélodrome.

