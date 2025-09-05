Internationaux OM : Balerdi et Rulli spectateurs, Gouiri en difficulté et les jeunes assurent…

La trêve internationale de septembre 2025 mobilise de nombreux joueurs de l’Olympique de Marseille. Plusieurs d’entre eux défendront les couleurs de leur pays lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, tandis que d’autres disputeront des rencontres amicales ou qualificatives pour l’Euro Espoirs. Voici le calendrier complet, classé par ordre chronologique.

La trêve internationale a offert son lot d’émotions, avec une soirée historique à Buenos Aires marquée par le dernier match de Lionel Messi en Argentine. Plusieurs joueurs de l’OM étaient également concernés par cette fenêtre FIFA, entre banc de touche, titularisations et belles prestations.

Messi enflamme Buenos Aires, les Olympiens spectateurs

Le stade Monumental a vibré jeudi soir pour ce qui restera la dernière apparition de Lionel Messi devant son public sous le maillot de l’Albiceleste. À 38 ans, l’octuple Ballon d’Or a signé un doublé face au Venezuela (3-0), confirmant son statut légendaire. « Pouvoir finir ainsi ici, c’est ce dont j’ai toujours rêvé », a déclaré le capitaine argentin, les larmes aux yeux.

Si l’Argentine s’est offert une victoire de prestige, deux joueurs de l’Olympique de Marseille figuraient dans le groupe mais n’ont pas foulé la pelouse. Leonardo Balerdi est resté sur le banc, tout comme Geronimo Rulli, doublure d’Emiliano Martinez. Une soirée historique qu’ils ont vécue en spectateurs privilégiés.

Murillo, Bakola et Abdallah en action

En revanche, Amir Murillo a été titularisé avec le Panama. Solide défensivement, le latéral marseillais a tenu son rang lors du nul 0-0 face au Suriname, confirmant son rôle important en sélection.

Chez les jeunes, deux Olympiens se sont distingués avec les U20 français. Darryl Bakola et Keyliane Abdallah, alignés d’entrée par Bernard Diomède, ont contribué à la victoire des Bleuets contre l’Espagne (2-0) à Clairefontaine. Une performance encourageante à quelques semaines du Mondial U20 au Chili (27 septembre – 19 octobre).

Les deux jeunes Marseillais retrouveront la Roja dimanche pour un nouveau test grandeur nature. De quoi poursuivre leur progression et renforcer leur statut de cadres dans cette génération prometteuse.

Avec des internationaux expérimentés comme Balerdi et Rulli, mais aussi des jeunes en pleine ascension, l’OM voit ses joueurs gagner en visibilité et en expérience à l’échelle internationale. Une richesse qui pourrait bien peser lors du sprint final en Ligue 1.

Le calendrier des Olympiens en sélection

Mercredi 3 septembre

Seychelles – Gabon (0-4), éliminatoires Coupe du Monde. La sélection gabonaise s’est imposée, mais Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas pris part au match (genou).

Le #Gabon s'est imposé 0-4 face aux Seychelles sans #Aubameyang. Le joueur a été préservé… En effet, l'attaquant touché au genou gauche face à Lyon a été ménagé et pourrait faire son retour face à la Côte d'Ivoire.

Jeudi 4 septembre

Argentine 3-0 Venezuela , éliminatoires Coupe du Monde à Buenos Aires, avec Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli .

, éliminatoires Coupe du Monde à Buenos Aires, avec et . Algérie 3-1 Botswana , éliminatoires Coupe du Monde à Tizi-Ouzou, Amine Gouiri .

, éliminatoires Coupe du Monde à Tizi-Ouzou, . Biélorussie 1-1 Belgique U21 , qualification Euro 2027 (17h), avec Arthur Vermeeren .

, qualification Euro 2027 (17h), avec . France U20 2–0 Espagne , amical à Clairefontaine, avec Darryl Bakola , Keyliane Abdallah et Robinio Vaz .

, amical à Clairefontaine, avec , et . Panama 0-0 Suriname : Amir Murillo

Vendredi 5 septembre

Ukraine – France (20h45, Wroclaw), éliminatoires Coupe du Monde, avec Benjamin Pavard .

(20h45, Wroclaw), éliminatoires Coupe du Monde, avec . Danemark – Écosse (20h45, Copenhague), éliminatoires Coupe du Monde, avec Pierre-Emile Højbjerg et Matt O’Riley .

(20h45, Copenhague), éliminatoires Coupe du Monde, avec et . Panama – Suriname (Paramaribo), éliminatoires Coupe du Monde, avec Amir Murillo .

(Paramaribo), éliminatoires Coupe du Monde, avec . Maroc – Niger (21h, Rabat), éliminatoires Coupe du Monde, avec NaYef Aguerd.

Samedi 6 septembre

USA – Corée du Sud (17h, New Jersey), match amical avec Timothy Weah.

Dimanche 7 septembre

France U20 – Espagne, second match amical à Clairefontaine.

Lundi 8 septembre

Grèce – Danemark (20h45, Athènes), éliminatoires Coupe du Monde, avec Højbjerg et O’Riley .

(20h45, Athènes), éliminatoires Coupe du Monde, avec et . Guinée – Algérie (21h, Conakry), éliminatoires Coupe du Monde, avec Amine Gouiri .

(21h, Conakry), éliminatoires Coupe du Monde, avec . Zambie – Maroc (15h, Ndola), éliminatoires Coupe du Monde, avec Aguerd.

Mardi 9 septembre